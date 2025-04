Vertrauen in die USA schwindet Fünf Fakten zur Dominanz des Dollars

Donald Trump zerstört mit seiner Politik das Vertrauen in die globale Leitwährung. Doch was macht den Dollar überhaupt so wichtig? Fünf Fakten zu seiner Rolle in der Weltwirtschaft.

Publiziert: 19:48 Uhr | Aktualisiert: vor 28 Minuten