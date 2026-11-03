Quatre vols européens ont été visés par des alertes à la bombe mardi, incluant des trajets vers Varsovie, Murcie et Sofia. Aucun explosif n’a été trouvé après inspection des avions à l’atterrissage.

Quatre avions européens visés par des alertes à la bombe

Quatre avions européens visés par des alertes à la bombe

AFP Agence France-Presse

Quatre avions de ligne à destination d'aéroports européens ont été visés mardi par des alertes à la bombe, qui se sont révélées fausses, ont indiqué les autorités aéroportuaires des pays concernés.

Ces alertes ont concerné deux vols à destination de Varsovie – l'un en provenance de Copenhague et l'autre de Londres Heathrow –, ainsi qu'un vol reliant Manchester (Angleterre) à Murcie (Espagne) et un autre Bergame (Italie) à Sofia. Les avions ont tous été inspectés à l'atterrissage, sans qu'aucun engin explosif ne soit découvert.

Elles surviennent au lendemain d'une alerte sur un vol Wizz Air en provenance de l'aéroport de Luton en Angleterre et à destination de Sofia, qui avait dû atterrir en urgence à Budapest, escorté par deux avions de chasse hongrois.

Contrôles de sécurité

Dimanche déjà, un vol d'Austrian Airlines ayant décollé de Tel Aviv à destination de Vienne avait dû être dérouté vers la Bulgarie. Aucun explosif n'avait été découvert à bord. Mardi, un incident a concerné un vol de SAS reliant Copenhague à l'aéroport Chopin de Varsovie. Après son atterrissage, l'appareil a été soumis à des contrôles de sécurité à la suite d'«informations sur la présence d'un objet dangereux à bord de l'appareil», a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'aéroport.

«Une piste d'atterrissage a été fermée sans que le fonctionnement de l'ensemble de l'aéroport ait été perturbé», a déclaré le porte-parole, Piotr Rudzki. Vers 12h20 locales (11h20 GMT) «les contrôles de sécurité ont pris fin et l'aéroport a repris son fonctionnement normal», a-t-il dit. La compagnie aérienne a confirmé à l'AFP une alerte contre le vol SK751.

passagers évacués

Une autre alerte a visé un vol desservi par la compagnie aérienne polonaise LOT, en provenance de Londres-Heathrow et initialement attendu à Varsovie-Chopin. Elle a conduit les autorités à dérouter l'appareil vers l'aéroport de Varsovie-Modlin. Le Boeing 737 MAX a atterri sans incident. A la suite de l'alerte, l'aéroport a été fermé temporairement au trafic.

«Les passagers ont été évacués et l'avion a été soumis à des contrôles de sécurité. Rien n'a été trouvé», a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'aéroport de Modlin, Adam Szablowski. «L'aéroport a été rouvert et fonctionne normalement», a-t-il ajouté.

Un vol Ryanair en provenance de Manchester et à destination de Murcie a été mardi la cible d'une alerte similaire, selon l'opérateur aéroportuaire espagnol Aena, précisant que l'avion avait atterri comme prévu et sans incident à l'aéroport de cette ville de l'est de l'Espagne vers 10h30 (09h30 GMT). Selon la même source, le plan d'urgence a été désactivé vers 13h00 à l'issue des contrôles effectués par la police espagnole. Contactée, l'Autorité britannique de l'aviation civile (CAA) n'a pas souhaité commenter ces incidents.

Egalement visé par une alerte à la bombe, un vol Wizz Air en provenance de Bergame a été inspecté à son atterrissage à 11h10 (09h10 GMT) à Sofia, sa destination prévue, selon un porte-parole du ministère bulgare de l'Intérieur, précisant qu'aucun objet suspect n'avait été retrouvé.