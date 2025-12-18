DE
FR

«J'ai atteint mes limites»
Après 27 ans à parcourir le monde à pied, il souhaite maintenant rentrer chez lui

L’aventurier britannique Karl Bushby s’est lancé le défi de faire le tour du monde à pied. Voilà 27 ans qu’il est en route. Mais aujourd’hui, il s’apprête enfin à rentrer chez lui pour de bon.
Publié: 10:58 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
1/7
Karl Bushby voyage avec un équipement minimal.
Photo: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Post carré (1).png
Janine Enderli et Blicky IA

Le Britannique Karl Bushby a décidé en 1998 de devenir le premier homme à faire le tour du monde à pied. Depuis, il n'a cessé de sillonner le globe, traversant pas moins de 28 pays. Seulement voilà, toute belle histoire a une fin: l'aventurier vient d'annoncer qu'il mettrait un terme à son odyssée en 2026.

«C’est un voyage qui me met à l’épreuve physiquement et mentalement, mais qui m’apporte aussi énormément», confie l'aventurier au «Washington Post».

Tout part d'un pari fou

Tout a commencé par un pari anodin. Alors qu'il n'avait que 29 ans, le Britannique a juré devant ses amis qu’il était capable marcher de la partie la plus méridionale de l’Amérique du Sud jusqu’en Angleterre. Peu de temps après, il était Punta Arenas, au Chili, prêt à partir.

A lire aussi
Noam Yaron: «J’ai été brûlé sur 15% du corps»
Interview
Éco-aventurier et… futur PLR?
Noam Yaron: «J’ai été brûlé sur 15% du corps»
Un Suisse a surfé sur le détroit entre la Chine et Taïwan
Avec vidéo
«La police l'attendait»
Un Suisse a surfé sur le détroit entre la Chine et Taïwan

A l’époque, il espérait pouvoir rejoindre sa ville natale de Hull en une douzaine d’années. Vingt-sept ans plus tard, le Britannique est toujours sur les routes. Il a aujourd'hui 56 ans.

Au début, il a planifié un voyage analogue

Les premières étapes de son itinéraires, il les a tracées entièrement à la main. «A l'époque, il n’y avait que des cartes papier, des crayons et des calculatrices», raconte-t-il. Depuis, il a parcouru l’Amérique du Sud, du Nord, l’Asie et l’Europe.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Ancien parachutiste de l’armée britannique, Karl Bushby voyage uniquement avec un sac à dos et une tente. Il mise sur son endurance et sur l’aide des personnes qu'il rencontre en chemin. Les échanges avec les populations locales constituent, selon lui, le cœur de son projet.

Bushby a traversé le détroit de Béring.
Photo: KEYSTONE

Sur TikTok, il partage les moments les plus spectaculaires de son périple, notamment la traversée de la mer de Béring entre la Russie et l’Alaska. « C’est une immense masse de glace broyée et mêlée à de l’eau de mer… on grimpe littéralement sur la glace pour avancer de quelques mètres», a-t-il raconté à la «Washington Post».

Karl Bushby se réjouit désormais de retrouver sa famille. Son arrivée à Hull est prévue pour septembre 2026.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus