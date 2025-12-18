L’aventurier britannique Karl Bushby s’est lancé le défi de faire le tour du monde à pied. Voilà 27 ans qu’il est en route. Mais aujourd’hui, il s’apprête enfin à rentrer chez lui pour de bon.

Après 27 ans à parcourir le monde à pied, il souhaite maintenant rentrer chez lui

Après 27 ans à parcourir le monde à pied, il souhaite maintenant rentrer chez lui

Janine Enderli et Blicky IA

Le Britannique Karl Bushby a décidé en 1998 de devenir le premier homme à faire le tour du monde à pied. Depuis, il n'a cessé de sillonner le globe, traversant pas moins de 28 pays. Seulement voilà, toute belle histoire a une fin: l'aventurier vient d'annoncer qu'il mettrait un terme à son odyssée en 2026.

«C’est un voyage qui me met à l’épreuve physiquement et mentalement, mais qui m’apporte aussi énormément», confie l'aventurier au «Washington Post».

Tout part d'un pari fou

Tout a commencé par un pari anodin. Alors qu'il n'avait que 29 ans, le Britannique a juré devant ses amis qu’il était capable marcher de la partie la plus méridionale de l’Amérique du Sud jusqu’en Angleterre. Peu de temps après, il était Punta Arenas, au Chili, prêt à partir.

A l’époque, il espérait pouvoir rejoindre sa ville natale de Hull en une douzaine d’années. Vingt-sept ans plus tard, le Britannique est toujours sur les routes. Il a aujourd'hui 56 ans.

Au début, il a planifié un voyage analogue

Les premières étapes de son itinéraires, il les a tracées entièrement à la main. «A l'époque, il n’y avait que des cartes papier, des crayons et des calculatrices», raconte-t-il. Depuis, il a parcouru l’Amérique du Sud, du Nord, l’Asie et l’Europe.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ancien parachutiste de l’armée britannique, Karl Bushby voyage uniquement avec un sac à dos et une tente. Il mise sur son endurance et sur l’aide des personnes qu'il rencontre en chemin. Les échanges avec les populations locales constituent, selon lui, le cœur de son projet.

Sur TikTok, il partage les moments les plus spectaculaires de son périple, notamment la traversée de la mer de Béring entre la Russie et l’Alaska. « C’est une immense masse de glace broyée et mêlée à de l’eau de mer… on grimpe littéralement sur la glace pour avancer de quelques mètres», a-t-il raconté à la «Washington Post».

Karl Bushby se réjouit désormais de retrouver sa famille. Son arrivée à Hull est prévue pour septembre 2026.