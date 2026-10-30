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Vaste colonne de cendres
Eruption explosive du volcan Mayon aux Philippines

Aux Philippines, le volcan Mayon a craché une colonne de cendres de 3000 m vendredi après une éruption explosive. L'alerte est montée à 3 sur 5, avec des évacuations ordonnées dans un rayon de 6 km.
Publié: il y a 41 minutes
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La colonne de cendres s'est élevée à environ 3000 mètres dans les airs.
Photo: keystone-sda.ch

Le volcan Mayon, l'un des plus actifs des Philippines, a craché une colonne de cendres de quelque 3000 mètres vendredi, après une «éruption modérément explosive», a annoncé le service sismologique. Il n'y a eu aucune victime ni aucun dégât dans un premier temps.

Aucune victime ou dégât n'ont été signalés dans l'immédiat, mais l'institut volcanologique philippin a relevé le niveau d'alerte de 2 à 3, sur une échelle allant jusqu'à 5, et a appelé à l'évacuation dans un rayon de six kilomètres autour du cratère, situé à environ 330 kilomètres au sud-est de Manille.

La colonne de cendres a dérivé vers le sud-ouest en direction de zones habitées, a précisé l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie dans un bulletin. «Mayon est entré dans une nouvelle phase d'éruption magmatique, avec une augmentation des probabilités d'écoulements de lave et de nuées ardentes dangereux (...) affectant les pentes supérieures à moyennes du volcan dans les jours et semaines à venir», a-t-il noté.

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L'institut a exhorté les autorités locales à évacuer les zones proches du cratère sur la grande île de Luçon, tandis que les avions sont invités à éviter de voler à proximité.

Un cône presque parfait

Le Mayon, d'une altitude de 2462 mètres et qui forme un cône presque parfait, est l'un des trois volcans philippins qui ont été les plus actifs cette année. En juin 2023, plus de 12'000 personnes vivant sur les pentes de ce volcan ont été déplacées vers des centres d'évacuation afin de les protéger des cendres et des gaz toxiques s'échappant de son cratère.

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Les séismes et l'activité volcanique sont fréquents aux Philippines, l'archipel étant situé sur la «ceinture de feu» du Pacifique, où se rencontrent des plaques tectoniques. L'éruption la plus puissante du pays ces dernières décennies a été celle du mont Pinatubo en 1991, qui a tué plus de 800 personnes et produit un nuage de cendres qui a parcouru des milliers de kilomètres.

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