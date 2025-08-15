DE
Violents incendies
Berne envoie une aide d'urgence au Monténégro, sous les flammes

La Suisse a envoyé une aide d'urgence au Monténégro, touché par de violents incendies. Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont à l'œuvre depuis vendredi matin, indique le gouvernement. Il répond ainsi à la demande internationale lancée par le pays des Balkans.
Publié: 12:46 heures
Le Monténégro tente de gérer des incendies rendus incontrôlables en raison d'un vent persistant.
Photo: Risto Bozovic
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a dépêché une aide d’urgence au Monténégro, frappé par de violents incendies. Depuis vendredi matin, une vingtaine de sapeurs-pompiers suisses sont mobilisés sur place, en réponse à l’appel à l’aide internationale lancé par ce pays des Balkans, a indiqué le gouvernement.

Les pompiers proviennent de différentes équipes des cantons de Genève, de Vaud et du Valais. Ceux-ci, accompagnés de trois véhicules d'extinction et de plusieurs véhicules de soutien, sont à l'œuvre dans les zones affectées au Monténégro, écrit le Département fédéral des affaires étrangères dans un communiqué. Leur mission consiste à lutter contre les feux de végétation, à défendre des points sensibles et à renforcer les moyeux urbains locaux, précise-t-il. Une première équipe avait déjà été envoyée sur place mercredi pour préparer l'arrivée des sapeurs-pompiers.

Le Monténégro est confronté à de violents incendies qui menacent sa capitale, Podgorica ainsi que d'autres régions du pays. Malgré tous les moyens déployés, des vents persistants alimentent les flammes, rendant certaines zones incontrôlables. Les autorités ont procédé à de nombreuses évacuations. La situation est critique dans tout le sud de l'Europe. Le Portugal, la Grèce, l'Italie et l'Espagne font face à de nombreux incendies depuis plusieurs jours. Dans les Balkans, l'Albanie est aussi durement touchée.

