Danger d'incendie de forêt: Neuchâtel appelle à la prudence

Un niveau d'ensoleillement important a conduit à l’assèchement des sols forestiers.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse
Le canton de Neuchâtel appelle jeudi à la plus grande prudence la population qui souhaite faire du feu en forêt. Le danger d'incendie est de 3 sur 5, soit un niveau marqué en raison de l'ensoleillement important qui conduit à l’assèchement des sols forestiers.
A lire aussi
Renoncer à faire du feu
Les autorités recommandent de renoncer à faire du feu en plein air en cas de vent et de rafales, de ne jamais jeter des mégots ou des allumettes, d'utiliser des barbecues aménagés pour les grillades et de s'éloigner de manière importante des arbres et de la végétation sèche. Les feux ne doivent pas être laissés sans surveillance et être éteints avant de quitter les lieux, peut-on lire dans le communiqué.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Présenté par
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Présenté par
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole