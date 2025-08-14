DE
FR

Végétation très sèche
Danger d'incendie de forêt: Neuchâtel appelle à la prudence

Le canton de Neuchâtel met en garde contre les risques d'incendie en forêt. Avec un niveau de danger à 3 sur 5, les autorités appellent à la prudence.
Publié: 16:37 heures
Partager
Écouter
Un niveau d'ensoleillement important a conduit à l’assèchement des sols forestiers.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Neuchâtel appelle jeudi à la plus grande prudence la population qui souhaite faire du feu en forêt. Le danger d'incendie est de 3 sur 5, soit un niveau marqué en raison de l'ensoleillement important qui conduit à l’assèchement des sols forestiers.

A lire aussi
L'UE travaille sur une aide pour les pays touchés par des incendies
Des régions ravagées
L'UE travaille sur une aide pour les pays touchés par des incendies
Troisième victime des incendies en Espagne cet été
De nombreux blessés
Troisième victime des incendies en Espagne cet été

Renoncer à faire du feu

Les autorités recommandent de renoncer à faire du feu en plein air en cas de vent et de rafales, de ne jamais jeter des mégots ou des allumettes, d'utiliser des barbecues aménagés pour les grillades et de s'éloigner de manière importante des arbres et de la végétation sèche. Les feux ne doivent pas être laissés sans surveillance et être éteints avant de quitter les lieux, peut-on lire dans le communiqué.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus