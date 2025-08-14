Le canton de Neuchâtel met en garde contre les risques d'incendie en forêt. Avec un niveau de danger à 3 sur 5, les autorités appellent à la prudence.

Danger d'incendie de forêt: Neuchâtel appelle à la prudence

Danger d'incendie de forêt: Neuchâtel appelle à la prudence

Un niveau d'ensoleillement important a conduit à l’assèchement des sols forestiers. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Neuchâtel appelle jeudi à la plus grande prudence la population qui souhaite faire du feu en forêt. Le danger d'incendie est de 3 sur 5, soit un niveau marqué en raison de l'ensoleillement important qui conduit à l’assèchement des sols forestiers.

Renoncer à faire du feu

Les autorités recommandent de renoncer à faire du feu en plein air en cas de vent et de rafales, de ne jamais jeter des mégots ou des allumettes, d'utiliser des barbecues aménagés pour les grillades et de s'éloigner de manière importante des arbres et de la végétation sèche. Les feux ne doivent pas être laissés sans surveillance et être éteints avant de quitter les lieux, peut-on lire dans le communiqué.