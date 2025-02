Un bombardement fait 40 morts dans la banlieue de Khartoum

Un bombardement attribué aux Forces de soutien rapide (FSR) a fait 40 morts sur un marché à Omdourman, près de Khartoum. Cette attaque survient dans le contexte d'une guerre entre les FSR et l'armée soudanaise.

Un bombardement près de Khartoum au Soudan fait 40 morts. (image d'illustration) Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Quarante personnes ont été tuées samedi dans un bombardement attribué aux paramilitaires soudanais contre un marché à Omdourman, proche banlieue de Khartoum, a indiqué une source médicale à l'AFP.

La source à l'hôpital Al-Nao, qui a requis l'anonymat, a déclaré que des blessés étaient «toujours amenés à l'hôpital» après cette attaque, qu'elle a imputée aux Forces de soutien rapide (FSR).

Guerre meurtrière

Depuis avril 2023, les paramilitaires des FSR sont en guerre contre l'armée, un conflit qui a tué des dizaines de milliers de personnes et en a déraciné plus de 12 millions. Après des mois d'impasse apparente dans la capitale, l'armée y a lancé en janvier une offensive, et repris des bases clés, y compris son quartier général qui était assiégé par les paramilitaires depuis le début de la guerre.

Les FSR ont été chassées de nombre de leurs bastions, de plus en plus repoussées à la périphérie de la capitale. Des témoins de l'attaque de samedi, la dernière en date à viser des civils sur des marchés, ont déclaré à l'AFP que les tirs d'artillerie provenaient de l'ouest d'Omdourman, encore contrôlée par les FSR.

Cette attaque survient un jour après que le chef de ces forces paramilitaires, Mohamed Hamdane Daglo, a juré d'expulser l'armée de la capitale, reconnaissant ainsi indirectement pour la première fois des revers face à l'armée soudanaise dans la capitale.