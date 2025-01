Le Pape François alerte sur la situation critique au Soudan et au Soudan du Sud. Il implore les belligérants de cesser les combats et de négocier, soulignant l'urgence d'une intervention humanitaire face à la famine qui sévit dans certaines régions.

Le pape appelle à l'arrêt des combats dans «la plus grave crise humanitaire au monde»

Le pape appelle à l'arrêt des combats dans «la plus grave crise humanitaire au monde»

Il alerte sur la situation su Soudan et Soudan du Sud

Le Pape François appelle au calme. Photo: IMAGO/Starface

AFP Agence France-Presse

Le pape François a déploré dimanche «la plus grave crise humanitaire au monde» au Soudan, en proie à une guerre sanglante entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide paramilitaires (FSR), et qui touche également le Soudan du Sud.

«Le conflit en cours au Soudan, qui a débuté en avril 2023, est à l'origine de la crise humanitaire la plus grave au monde, avec des conséquences dramatiques également au Soudan du Sud», a déclaré le pape argentin après la prière dominicale de l'Angélus.

Appel à la fraternité et à l'arrêt des combats

«Je suis proche des populations des deux pays et je les appelle à la fraternité, à la solidarité, à éviter toute forme de violence», a poursuivi François, invitant les «parties belligérantes au Soudan pour qu'elles cessent les hostilités et acceptent de s'asseoir à une table de négociation». «J'exhorte la communauté internationale à faire tout ce qui est en son pouvoir pour apporter l'aide humanitaire nécessaire aux personnes déplacées et pour aider les belligérants à trouver rapidement le chemin de la paix», a conclu le pape.

Le conflit au Soudan entre l'armée et les FSR a déclenché une gigantesque catastrophe humanitaire, tué des dizaines de milliers de personnes et déraciné plus de 12 millions d'habitants.

La famine sévit dans certaines régions du pays, obligeant des familles à survivre en se nourrissant d'herbe et fourrage, en particulier dans l'ouest et le sud du pays.