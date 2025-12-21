DE
FR

Violence des gangs
Douze cadavres découverts près de la capitale du Guatemala

Les autorités guatémaltèques font face à une série macabre de découvertes près de la capitale. Douze corps ont été retrouvés en périphérie de Guatemala-ville, illustrant la violence persistante liée aux gangs.
Publié: il y a 45 minutes
Plus d'une dizaine de corps ont été alignés sur une route près de la capitale du Guatemala.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Au moins 12 cadavres ont été retrouvés au cours des trois derniers jours dans une zone boisée de la périphérie de Guatemala-ville. Le gouvernement guatémaltèque a attribué dimanche ces crimes à des règlements de compte entre gangs.

Les corps ont été découverts au bord d'une route, dans une zone où les gangs se débarrassent régulièrement de cadavres, selon les pompiers et la presse locale. Selon le porte-parole des pompiers volontaires, Hans Lemus, deux corps ont été retrouvés dans le secteur vendredi, puis trois autres ainsi que des ossements humains samedi.

Repositionnement des gangs

Six autres restes humains et cadavres «enveloppés» dans des draps et des sacs en plastique ont suivi dimanche, grâce à l'aide de chiens. Après plusieurs heures, les pompiers ont terminé le ratissage du secteur et ont aligné sur la route les corps placés sur des civières métalliques, selon des images diffusées par les secours.

Dans un message aux médias, le ministère de l'Intérieur a indiqué que ces crimes pourraient être liés à un «repositionnement» de gangs, «dans leur volonté de dominer des territoires où opèrent d'autres groupes en marge de la loi». Fin octobre, des secouristes avaient découvert neuf corps abandonnés dans des broussailles sous un pont dans la localité de Palencia, près de la capitale.

Violences liées au narcotrafic

Le Guatemala est endeuillé par la violence de bandes criminelles, principalement les gangs Barrio 18 et Mara Salvatrucha (MS-13), considérés comme «terroristes» par ce pays d'Amérique centrale et par les Etats-Unis.

D'après des chiffres officiels, en Guatemala le taux d'homicides atteignait l'an dernier 16,1 pour 100'000 habitants, plus du double de la moyenne mondiale. Selon les autorités, près de la moitié de la violence dans le pays est attribuée au narcotrafic et aux gangs qui se livrent au racket de commerçants et d'entreprises de transport.

