Un bébé de 18 jours a été sauvé des décombres au Venezuela

Un nouveau-né a été secouru des décombres d'un bâtiment effondré, 32 heures après les deux séismes qui ont dévasté le Venezuela.
Une vidéo obtenue par l'AFP montre des sauveteurs travaillant sous un projecteur au sommet d'un amas de gravas et sortant le nourrisson sous les applaudissements, tard vendredi, dans la ville la plus durement touchée du pays, La Guaira, une cité côtière située au nord de la capitale, Caracas.
On les voit se passant avec précaution le bébé, enveloppé dans une couverture, de main en main, avant de nettoyer délicatement l'enfant avec des mouchoirs. Selon l'internaute qui a publié la vidéo sur les réseaux sociaux, le bébé, âgé de seulement 18 jours, est ressorti indemne après avoir été resté coincé sous les décombres pendant 32 heures. La mère de l'enfant a été secourue une heure après.
Plus de 50'000 disparus
Au moins 920 personnes ont été tuées à la suite des deux séismes successifs survenus mercredi dans le nord du pays, de magnitude 7,2 et 7,5, et des milliers d'autres ont été blessées. Plus de 50'000 sont toujours portées disparues.
Près de 48 heures après les séismes les plus dévastateurs enregistrés au Venezuela depuis 1900, des équipes internationales de recherche et de sauvetage d'au moins 17 pays ont commencé à intervenir dans ce pays en crise, au système de santé en piteux état.
Lors d'une allocution dans la nuit de vendredi à samedi, la présidente par intérim Delcy Rodriguez, au pouvoir depuis janvier et la capture de Nicolas Maduro par les États-Unis, a annoncé que 14.'00 militaires et policiers avaient été déployés dans l'Etat de La Guaira, «militarisé pour garantir la sécurité».