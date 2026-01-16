Maria Machado offre la médaille de son prix Nobel à Trump
L'opposante vénézuelienne Maria Corina Machado a dit avoir «offert» à Donald Trump la médaille de son prix Nobel de la paix lors de leur rencontre à la Maison Blanche jeudi. «J'ai offert au président des Etats-Unis la médaille du prix Nobel de la paix», a-t-elle déclaré à des journalistes au Capitole, siège du Congrès américain.
Interrogée pour savoir si le président américain avait gardé la médaille, elle n'a pas répondu. L'opposante vénézuélienne a déjeuné à la Maison Blanche avec Donald Trump, qui avait déclaré à la chaîne Fox News que ce serait un «grand honneur» pour lui si elle lui cédait son prix ou le partageait avec lui. Trump n'a pas fait mystère de sa volonté de se voir attribuer ce prix.
Pour expliquer son geste, Maria Corina Machado a fait une comparaison avec le marquis de Lafayette, l'officier français qui a aidé les Etats-Unis pendant la guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne, en disant qu'il avait remis une médaille à l'effigie du premier président américain, George Washington, à Simon Bolivar.
Le Vénézuélien a mené avec succès une série de luttes pour l'indépendance contre l'Espagne. «200 ans plus tard, le peuple de Bolivar rend à l'héritier de Washington une médaille, en l'occurrence celle du prix Nobel de la paix, en reconnaissance de son engagement unique en faveur de notre liberté», a-t-elle affirmé. Le président américain a jusqu'à présent écarté l'opposante de sa stratégie au Venezuela.
Source: ATS
La présidente par intérim évoque une «réforme partielle» de la loi sur le pétrole
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a évoqué jeudi dans un discours devant l'Assemblée nationale, une «réforme partielle» de la loi sur le pétrole moins de deux semaines après l'intervention américaine qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro.
Delcy Rodriguez n'a pas donné d'indications précises sur le texte de loi dans son discours sur l'état de Nation, mais a brandi un dossier rouge devant les élus, tout en déclarant: «Je demande à cet organe législatif d'approuver cette réforme partielle.»
Le secteur pétrolier du pays, qui dispose des plus grandes réserves de la planète, est en mauvais état et nécessite d'immenses investissements, tant pour rénover les infrastructures existantes que pour exploiter de nouveaux gisements.
Source: AFP
Le Venezuela n'a «pas peur d'affronter diplomatiquement» les Etats-Unis
La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez a affirmé jeudi dans un discours au parlement que le pays n'avait pas peur «d'affronter diplomatiquement» les Etats-Unis, moins de deux semaines après l'attaque américaine du 3 janvier qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro.
«Nous savons que les Etats-Unis sont très puissants. (...) Nous n'avons pas peur d'affronter diplomatiquement, par le dialogue politique» les Etats-Unis, a dit Delcy Rodriguez dans son discours sur l'Etat de la Nation, déclenchant une ovation de l'Assemblée nationale.
Delcy Rodriguez a également réclamé aux États-Unis le «respect pour la dignité du président Nicolás Maduro» et celle des son épouse Cilia Flores, également capturée lors de l'intervention. Accusé de narco-trafic, le couple est emprisonné aux Etats-Unis dans l'attente de leur jugement.
Investie le 5 janvier, Delcy Rodriguez, qui était la vice-présidente de Nicolas Maduro, fait partie des personnalités sanctionnées par les autorités américaines. Mercredi, Donald Trump avait estimé que la présidente par intérim était une «personne formidable» assurant que les États-Unis «travaillaient très bien» avec la nouvelle dirigeante.
Source: AFP
L'opposante vénézuélienne Machado est arrivée à la Maison Blanche
L'opposante vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado est arrivée jeudi à la Maison Blanche, peu après 12h00 locale (18h00 en Suisse), a constaté un photographe de l'AFP.
Trump reçoit Maria Corina Machado, opposante vénézuélienne et prix Nobel de la paix
Donald Trump reçoit ce jeudi l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qu'il a jusqu'ici écartée de sa stratégie au Venezuela, mais dont il semble espérer un geste concernant le prix Nobel de la paix qu'elle a reçu l'an dernier.
Sa venue à la Maison Blanche intervient au lendemain d'une «longue conversation» du président américain avec la présidente par intérim du pays d'Amérique latine, Delcy Rodriguez, confirmant sa ferme intention de traiter jusqu'à nouvel ordre avec l'équipe dirigeante restée en place à Caracas après la capture du président Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines.
Il n'a eu que des éloges pour l'ancienne vice-présidente du dirigeant déchu, une «personne formidable», assurant pendant un échange avec la presse qu'il «travaillait très bien» avec les autorités vénézuéliennes. Delcy Rodriguez a parlé d'un entretien «productif et courtois», «dans un cadre de respect mutuel».
S'il ne montre aucune velléité pour l'instant de soutenir l'opposition vénézuélienne ni d'organiser des élections dans ce pays, Donald Trump a assuré à la chaîne Fox News qu'il était «impatient» de voir Maria Corina Machado.
Source: AFP
Une résolution pour limiter les pouvoirs de Trump au Venezuela enterrée par le Sénat
Deux sénateurs républicains ont fait volte-face mercredi et permis finalement de tuer dans l'oeuf une résolution au Congrès américain visant à limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump au Venezuela, après de fortes critiques du président contre les élus frondeurs de son camp.
Une première motion de procédure avait été approuvée jeudi dernier avec 52 voix pour, dont celles de cinq sénateurs républicains. Mais une nouvelle motion mercredi – adoptée par la majorité républicaine – a permis de repousser sine die le vote sur le texte lui-même, évitant un camouflet pour Donald Trump.
Les sénateurs Todd Young et Josh Hawley, qui avaient voté «pour» la semaine dernière, ont finalement changé de position. Les deux élus républicains ont déclaré avoir changé d'avis après avoir reçu l'engagement du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qu'en cas de futur déploiement militaire américain au Venezuela, le Congrès sera notifié en bonne et due forme.
La résolution avait pour but «d'ordonner le retrait des forces armées des Etats-Unis des hostilités à l'intérieur du – ou contre le – Venezuela qui n'ont pas été autorisées par le Congrès». Donald Trump n'aurait ainsi pas été autorisé à lancer de nouvelles opérations militaires contre le Venezuela sans un vote préalable des parlementaires.
Source: AFP
Longue conversation téléphonique entre Trump et Delcy Rodriguez
Donald Trump et la présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodriguez ont tous deux annoncé mercredi avoir eu une «longue conversation» - la première rendue publique depuis la capture de Nicolas Maduro le 3 janvier -, le début d'une «nouvelle ère» selon Delcy Rodriguez.
Le président américain, qui a annoncé à plusieurs reprises qu'il allait gérer le pétrole vénézuélien, a assuré que les Etats-Unis «travaillaient très bien» avec la nouvelle dirigeante – ancienne vice-présidente de Maduro –, qu'il a qualifiée de «personne formidable».
«Nous faisons des progrès considérables en contribuant à la stabilisation et au redressement du Venezuela. De nombreux sujets ont été abordés, notamment le pétrole, les minerais, le commerce et, bien sûr, la sécurité nationale. Ce partenariat entre les Etats-Unis d'Amérique et le Venezuela sera spectaculaire pour tous. Le Venezuela sera bientôt à nouveau grand et prospère, peut-être plus que jamais auparavant!», s'est emballé Donald Trump.
Il recevra jeudi l'opposante vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado. Le président américain a laissé entendre que l'opposante, écartée jusqu'ici par Washington pour prendre des responsabilités dans son pays, pourrait lui remettre sa distinction.
De son côté Delcy Rodriguez a parlé d'un appel «long, productif et courtois», quelques minutes après que le président américain l'eut rendu public. «Nous avons abordé un agenda de travail bilatéral au bénéfice de nos peuples, ainsi que des questions en suspens dans la relation entre nos gouvernements», a-t-elle indiqué.
Source: AFP
Le réseau social X de nouveau accessible au Venezuela
Le réseau social X est de nouveau accessible au Venezuela. Il avait été bloqué pendant plus d'un an par le président déchu Nicolas Maduro, capturé par les Etats-Unis le 3 janvier, ont constaté des journalistes de l'AFP mardi soir.
Nicolas Maduro, qui avait eu des échanges véhéments par internet avec Elon Musk, le propriétaire de X, avait fait bloquer X (ex-Twitter) au Venezuela en 2024 en rétorsion aux critiques sur sa réélection contestée publiées sur ce réseau. Ministres, parlementaires et institutions gouvernementales avaient immédiatement cessé d'utiliser la plateforme, qui était auparavant le premier canal d'information du pays, pour opérer à la place sur Telegram.
Mardi soir, il était désormais possible avec certains opérateurs d'accéder à X, même si l'accès était encore bloqué avec d'autres. «Nous reprenons contact par cette voie (NDLR:X) ... Restons unis, avançons vers la stabilité économique, la justice sociale et l'Etat-providence auquel nous méritons d'aspirer!», a notamment écrit sur son compte Delcy Rodriguez.
L'ancienne vice-présidente, qui a prêté serment comme présidente par intérim à l'Assemblée nationale le 5 janvier, fait figurer dans sa bio: «Présidente intérimaire de la République bolivarienne du Venezuela. Aux côtés du président Nicolas Maduro sur le chemin de Bolivar et de Chavez».
Source: AFP
Le Venezuela a commencé à libérer des Américains, affirme un responsable du département d'Etat
Le Venezuela a commencé à libérer des prisonniers de nationalité américaine, a annoncé mardi un responsable du département d'Etat, saluant la démarche de Caracas, dix jours après la capture par Washington du président désormais déchu Nicolas Maduro.
«Nous saluons la libération d'Américains détenus au Venezuela. C'est une étape importante dans la bonne direction de la part des autorités intérimaires», a déclaré ce responsable de la diplomatie américaine sous le couvert de l'anonymat.
Source: AFP
Le bilan «désastreux» des libérations de prisonniers
Des familles de prisonniers politiques au Venezuela ont jugé mardi «désastreux» le bilan des libérations de prisonniers promises par les autorités qui sont sous pression de Washington depuis la capture de Nicolas Maduro par les Etats-Unis.
Les autorités vénézuéliennes ont annoncé le 8 janvier la libération de «nombreux prisonniers», trois jours après la chute soudaine de Nicolas Maduro. Lundi, le gouvernement vénézuélien donnait un premier bilan: 116 nouvelles levées d'écrous.
Le Comité des familles pour la liberté des prisonniers politiques, un collectif de proches de détenus, comptabilise lui 69 libérations depuis le 8 janvier. Il a organisé mardi une conférence de presse.
Autour d'un drapeau vénézuélien, des centaines de portraits en noir et blanc de personnes encore détenues ont été déposés sur le sol de la place principale de l'Université centrale du Venezuela (UCV), la plus grande du pays. «Justice et liberté, tous sont innocents, aucun n'est délinquant!» scandaient des proches.
Source: AFP
Donald Trump s'autoproclame «président du Venezuela» avec un montage Wikipedia
Donald Trump a publié dimanche, sur son réseau Truth Social, une capture d'écran trafiquée de sa page Wikipedia. il y est présenté non seulement comme le président des Etats-Unis, mais aussi comme le dirigeant du Venezuela.
Ce photomontage apparaît comme une nouvelle provocation de la part de Donald Trump qui, quelques heures seulement après la capture de Nicolas Maduro et de son épouse, le 3 janvier dernier, avait officiellement annoncé que les Etats-Unis allaient «diriger» le Venezuela et que sa production de pétrole serait gérée par les firmes pétrolières américaines.
Le jour même de la publication, Donald Trump s'est dit ouvert ouvert à une entrevue avec la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, assurant qu'elle allait «collaborer». Le gouvernement de cette dernière a décidé d'entamer «un processus exploratoire» en vue de rétablir les relations diplomatiques avec les Etats-Unis, rompues depuis 2019, tout en répétant qu’il n'est pas «soumis» à Washington.
Source: AFP