Le bilan du double séisme dépasse désormais les 4800 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été une nouvelle fois révisé à la hausse, dépassant les 4800 morts, selon des chiffres officiels du gouvernement mercredi. Au moins 4829 personnes sont mortes et 16'740 ont été blessées, selon le rapport officiel diffusé quotidiennement sur Telegram par le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez.
Près de 21'000 personnes sont sinistrées et vivent dans ces lieux de fortune. De magnitudes 7,2 et 7,5, les deux tremblements de terre se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché la capitale Caracas et l'Etat voisin de La Guaira, où des camps abritent des réfugiés dans des stades, sur des places publiques et sur les trottoirs.
Source: AFP
La production pétrolière n'est «pas affectée» par le double séisme
La production pétrolière du Venezuela, qui dispose des plus grandes réserves de la planète, n'a pas été affectée par le double séisme qui a fait plus de 4500 morts et des milliers de disparus, a déclaré lundi la présidente par intérim Delcy Rodriguez.
«La production pétrolière est déjà à 1'203'000 barils par jour. Nous maintenons le plan de croissance de la production pétrolière pour cette année. (La production) n'a pas été affectée», a affirmé Delcy Rodriguez lors d'une réunion télévisée avec des opérateurs économiques.
La production pétrolière se concentre à l'ouest du pays dans le lac de Maracaibo et dans l'est, dans la ceinture de l'Orénoque, alors que le tremblement de terre a touché principalement l'Etat de la Guaira et la capitale Caracas située sur la côte nord.
Source: AFP
La présidente remplace le ministre des Affaires étrangères
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a nommé lundi le diplomate Félix Plasencia nouveau ministre des Affaires étrangères en remplacement d'Yvan Gil, en poste depuis 2023, alors que le pays fait face à la gestion des conséquences du double séisme qui a fait plus de 4500 morts et nécessite de l'aide humanitaire.
«J'annonce au pays que j'ai décidé de fusionner les ministères des Relations extérieures et du Commerce extérieur (...). Pour diriger cette nouvelle étape, j'ai nommé le diplomate Félix Plasencia», qui occupait le poste de chef de mission diplomatique du Venezuela aux Etats-Unis, a annoncé Delcy Rodriguez sur Telegram. Yvan Gil est nommé ministre de la Science et de la technologie.
Source: AFP
Le bilan du double séisme frôle les 4500 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et frôle désormais les 4500 morts, selon des chiffres officiels publiés dimanche. Le gouvernement vénézuélien fait désormais état de 4490 morts et toujours de 16'740 blessés. Le précédent bilan, daté de samedi, était de 4333 morts.
Les autorités n'évoquent pas le nombre des disparus, que l'ONU avait évalué à environ 50'000 le surlendemain du drame. De magnitude 7,2 et 7,5, les deux tremblements de terre se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché la capitale Caracas et l'Etat voisin de La Guaira, où des camps de fortune abritent des réfugiés dans des stades, sur des places publiques et sur les trottoirs.
Plus de 19'000 sinistrés vivent dans ces camps, selon le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez. Des secouristes vénézuéliens et étrangers continuent de tenter d'extraire des corps ensevelis sous les décombres. Selon le gouvernement, plus de 850 immeubles ont été affectés et 190 se sont totalement effondrés.
L'aide internationale continue de parvenir au Venezuela: une cargaison en provenance de Russie avec des denrées alimentaires et des fournitures pour les victimes est notamment arrivée dimanche, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Yvan Gil sur son compte Telegram.
Source: AFP
Le bilan du double séisme au Venezuela dépasse les 4000 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et dépasse désormais les 4000 victimes à 4.118 morts, selon un communiqué diffusé jeudi par le gouvernement. «Bilan officiel du 10 juillet: 4118 morts», indique le communiqué. Le nombre de blessés reste identique, à 16'740.
Le précédent bilan, daté de jeudi, était de 3889 morts. Les autorités évitent de parler de nombre de disparus, mais les Nations unies estiment qu'il pourrait atteindre 50'000, certaines projections avançant plutôt un chiffre proche de 10'000.
De magnitude 7,2 et 7,5, les deux séismes se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché le nord du Venezuela. L'espoir de trouver des survivants est infime alors que des centaines de familles continuent de fouiller à la recherche des dépouilles de leurs proches.
Source: AFP
Le double séisme au Venezuela a fait 3889 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et s'élève désormais à 3889 morts, selon un communiqué diffusé jeudi par le gouvernement. «Bilan officiel du 5 juillet: 3889 morts», indique le communiqué. Le nombre de blessés reste identique, à 16'740.
Le précédent bilan, daté de mercredi, était de 3811 morts. Les autorités évitent de parler de nombre de disparus mais les Nations unies estiment qu'il pourrait atteindre 50'000, certaines projections avançant plutôt un chiffre proche de 10'000.
Dans l'Etat de la Guaira (nord), où se concentrent l'essentiel de la destruction et des victimes, des machines lourdes soulèvent des nuages de poussière en dégageant des gravats, parfois malgré la résistance des familles qui espèrent encore récupérer des corps.
A Caraballeda, un des sites les plus touchés, un groupe d'habitants parlemente vigoureusement sur le fait d'autoriser les pelleteuses à intervenir. Plusieurs affirment qu'il faut les arrêter pour que les secouristes volontaires et les pompiers qui évoluent à l'intérieur de structures écroulées puissent poursuivre la recherche de survivants ou de personnes décédées.
Source: AFP
Le bilan du double séisme monte à 3811 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et s'élève désormais à 3811 morts, a annoncé mercredi le président de l'assemblée nationale Jorge Rodriguez. Le précédent bilan, daté de dimanche, était de 3685 morts.
«Nous pouvons dire qu'à ce jour, le 8 juillet 2026, 3811 soeurs et frères sont malheureusement décédés des suites de la tragédie du double séisme», a affirmé Jorge Rodriguez au côté de sa soeur, la présidente par intérim du pays, Delcy Rodriguez.
Les séismes ont fait «16'740 blessés, 6462 Vénézuéliennes et Vénézuéliens ont été secourus dans les décombres. Nous avons assisté 86'794 familles. 17'907 personnes se retrouvent sans logement», a-t-il précisé. De magnitude 7,2 et 7,5, les deux séismes se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché le nord du Venezuela.
Source: ATS
Delcy Rodriguez demande le déblocage de l'or du pays gelé au Royaume Uni
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a annoncé mercredi avoir demandé au roi d'Angleterre, Charles III, le déblocage de quelque 30 tonnes d'or vénézuélien gelé au Royaume-Uni dans le cadre des sanctions contre le pays, afin de les utiliser pour la reconstruction après le double séisme.
«J'ai décidé d'envoyer une lettre au roi d'Angleterre pour qu'ils libèrent l'or qui est retenu à la Banque d'Angleterre. Cet or appartient à notre peuple. (Nous avons besoin) de cet or pour faire face aux conséquences du séisme», a-t-elle dit à la télévision.
Source: AFP
Le bilan du double séisme monte à 3685 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et s'élève désormais à 3685 morts, selon un communiqué diffusé lundi par le gouvernement.
«Bilan officiel du 7 juillet: 3685 morts, 16'740 blessés», selon le communiqué. Les autorités évitent de parler de disparus mais les Nations unies estiment qu'il pourrait atteindre 50'000, certaines projections avançant plutôt un chiffre proche de 10'000. Le précédent bilan, daté de dimanche, était de 3535 morts.
Source: AFP
Le gouvernement veut rouvrir l'aéroport de Caracas «dès que possible»
Le gouvernement vénézuélien prévoit de rouvrir le principal aéroport du pays aux vols commerciaux «dès que possible», suite aux puissants séismes du 24 juin. Le bilan du double séisme s'élève désormais à 3685 morts, selon un communiqué des autorités qui évitent de parler de disparus. Les Nations unies estiment qu'il pourrait atteindre 50'000, certaines projections avançant plutôt un chiffre proche de 10'000.
La présidente par intérim, Delcy Rodríguez, a annoncé mardi via Telegram «l'activation immédiate d'un plan alternatif qui permettra la reprise des vols commerciaux dès que possible sur la piste parallèle de l'aéroport». L'aéroport international Simón Bolívar de Maiquetía, qui dessert Caracas, est situé à La Guaira, épicentre du double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 qui a réduit en ruines des dizaines d'immeubles résidentiels.
Des pelleteuses déblaient des montagnes de débris dans cet Etat côtier, d'où plusieurs équipes de secours étrangères se retirent après n'avoir trouvé aucun signe de vie près de deux semaines après les secousses. Estefany Suárez, 31 ans, vit avec ses deux jeunes enfants sous une tente. Sa maison, située dans le quartier de Caraballeda, durement touché, se trouve en situation de «haut risque».
«Ils ont pillé les supermarchés, alors ils n'ouvrent plus. Ils distribuent des couches, ce qui est une bonne chose», explique Suárez, trouvant du réconfort dans un point de collecte de dons où sont déposés du savon, des serviettes et des jouets. Des avions militaires américains survolent fréquemment la région et atterrissent sur la piste de l'aéroport de Maiquetía, partiellement ouvert pour les vols humanitaires et dont les infrastructures ont été considérablement endommagées.
Source: AFP
Plus de 150 corps non identifiés enterrés dans un cimetière de La Guaira
Plus de 150 corps non identifiés, des victimes du double séisme du 24 juin au Venezuela, ont été enterrés dans une longue rangée de fosses individuelles dans un cimetière de La Guaira, ont constaté dimanche des journalistes de l'AFP
Une équipe de l'AFP a dénombré 159 tombes de personnes non identifiées, réparties en deux longues parcelles sur une même terrasse, et 95 tombes de personnes identifiées dans une zone reculée du cimetière La Esperanza. Des fossoyeurs avec des pelleteuses mécaniques ont creusé des tranchées qui permettront d'accueillir d'autres dépouilles.
Source: AFP