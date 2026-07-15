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Valeur de 10 millions d'euros
Un trafic géant de 28'000 diamants démantelé au Vietnam

La police vietnamienne enquête sur un vaste réseau de trafic de diamants impliquant 28'000 pierres précieuses, d'une valeur de 10 millions d'euros, et lié au plus grand joaillier du pays, PNJ.
Publié: 09:13 heures
Le plus grand joaillier du Vietnam mêlé à un trafic de diamants. (image d'illustration)
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

La police vietnamienne enquête sur un réseau international, lié au plus grand joaillier du pays, accusé d'avoir fait entrer clandestinement 28.000 diamants, d'une valeur totale de près de 10 millions d'euros. Plus de 20 établissements, dont des bijouteries, ont été perquisitionnés, principalement à Hô Chi Minh-Ville, a indiqué mardi soir dans un communiqué le ministère de la Sécurité publique.

L'ancien responsable de la filiale de certification du joaillier Phu Nhuan Jewelry (PNJ) a été arrêté au début du mois, en même temps que plus de 30 autres personnes soupçonnées d'avoir participé à un réseau opérant depuis plusieurs années. Dang Ngoc Thao est accusé d'avoir certifié frauduleusement des diamants importés d'Inde pour les revendre au Vietnam, au moyen d'inscriptions au laser censées assurer leur traçabilité.

Des diamants traçables?

La police a saisi plus de 1200 diamants dans le cadre de l'enquête, ainsi que des bijoux pour lesquels «aucune facture ni document prouvant leur origine n'a pu être présenté», a affirmé le ministère. Les suspects «utilisaient des méthodes très sophistiquées» pour se procurer les diamants en Inde et organiser leur «transport clandestin» vers le Vietnam, via Hong Kong, ont ajouté les autorités.

PNJ a déclaré dans un communiqué «prendre acte» de l'enquête visant son ancien employé, et affirmé que l'affaire relevait d'une «responsabilité pénale individuelle». L'entreprise a assuré que les diamants certifiés par sa filiale étaient «entièrement traçables» et que leur qualité était «garantie». Les actions de PNJ, le plus grand joaillier coté du Vietnam, ont chuté de plus de 25% depuis les premières arrestations début juillet.

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