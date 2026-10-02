DE
FR

Un épisode orageux intense
Une touriste meurt frappée par la foudre en Grèce

La Grèce reste sous la menace d’un épisode orageux intense: une touriste allemande a été tuée par la foudre à Rhodes, tandis que pluies, vents forts et ferries à quai perturbent plusieurs îles.
Publié: il y a 12 minutes
Une touriste allemande a été tuée par la foudre à Rhodes. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/Zoonar
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une touriste allemande de 58 ans est morte après avoir été frappée par la foudre sur l'île de Rhodes, ont rapporté vendredi des médias grecs, alors qu'un front orageux balaie la mer Egée pour la deuxième journée consécutive.

Selon l'agence de presse publique ANA, l'accident s'est produit sur une plage près de la station balnéaire de Lardos, où la victime se promenait avec son mari, lui aussi blessé. Le ministère de la Crise climatique et de la Protection civile a indiqué vendredi que les îles du Dodécanèse, l'archipel auquel Rhodes appartient, seraient touchées par des orages samedi.

Des vents de 88 km/h

Jeudi, un berger âgé avait été retrouvé mort sur l'île de Crète, frappée par des inondations provoquées par de fortes pluies qui ont endommagé des routes et emporté des voitures. De nouvelles précipitations sont attendues en Crète jusqu'à dimanche. Selon la chaîne de télévision publique ERT, il pourrait tomber sur la Crète d'ici dimanche l'équivalent de deux années de précipitations à Athènes.

Des vents atteignant 88 km/h ont contraint de nombreux ferries à rester à quai depuis jeudi, perturbant les liaisons avec plusieurs îles de la mer Egée. Cette vitesse est juste au-dessous du seuil de la tempête, et de telles conditions peuvent rendre la navigation difficile et dangereuse. Les épisodes orageux ne sont pas inhabituels à cette période dans la région méditerranéenne, où octobre marque le début de la saison des pluies. Leur intensité peut provoquer des crues soudaines dans les îles et les zones côtières. Le réchauffement de l'atmosphère peut intensifier les fortes précipitations et accroître le risque d'inondations.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
GettyImages-2270136026.jpg
Présenté par
104f7f22-fefc-478b-8b20-d9f5be393985.png
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne
Les sept vins suivants, peu alcoolisés, sont parfaits pour les douces soirées d'été.
Présenté par
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Articles les plus lus
    Articles les plus lus