La Grèce reste sous la menace d’un épisode orageux intense: une touriste allemande a été tuée par la foudre à Rhodes, tandis que pluies, vents forts et ferries à quai perturbent plusieurs îles.

Une touriste meurt frappée par la foudre en Grèce

Une touriste meurt frappée par la foudre en Grèce

AFP Agence France-Presse

Une touriste allemande de 58 ans est morte après avoir été frappée par la foudre sur l'île de Rhodes, ont rapporté vendredi des médias grecs, alors qu'un front orageux balaie la mer Egée pour la deuxième journée consécutive.

Selon l'agence de presse publique ANA, l'accident s'est produit sur une plage près de la station balnéaire de Lardos, où la victime se promenait avec son mari, lui aussi blessé. Le ministère de la Crise climatique et de la Protection civile a indiqué vendredi que les îles du Dodécanèse, l'archipel auquel Rhodes appartient, seraient touchées par des orages samedi.

Des vents de 88 km/h

Jeudi, un berger âgé avait été retrouvé mort sur l'île de Crète, frappée par des inondations provoquées par de fortes pluies qui ont endommagé des routes et emporté des voitures. De nouvelles précipitations sont attendues en Crète jusqu'à dimanche. Selon la chaîne de télévision publique ERT, il pourrait tomber sur la Crète d'ici dimanche l'équivalent de deux années de précipitations à Athènes.

Des vents atteignant 88 km/h ont contraint de nombreux ferries à rester à quai depuis jeudi, perturbant les liaisons avec plusieurs îles de la mer Egée. Cette vitesse est juste au-dessous du seuil de la tempête, et de telles conditions peuvent rendre la navigation difficile et dangereuse. Les épisodes orageux ne sont pas inhabituels à cette période dans la région méditerranéenne, où octobre marque le début de la saison des pluies. Leur intensité peut provoquer des crues soudaines dans les îles et les zones côtières. Le réchauffement de l'atmosphère peut intensifier les fortes précipitations et accroître le risque d'inondations.