Air New Zealand va proposer des pods de sommeil sur ses vols long-courriers. Ces cabines seront notamment équipées d'un matelas, d'un rideau, d'une lampe de lecture et de prises de recharge.

Une compagnie aérienne va lancer des cabines couchettes pour les vols long-courriers

Une compagnie aérienne va lancer des cabines couchettes pour les vols long-courriers

Dimitri Faravel Journaliste Blick

C'est le voeu de nombreux passagers qui se réalisent. La compagnie aérienne Air New Zealand s'apprête à introduire des pods de sommeil baptisés Economy Skynest sur ses vols longs-courriers. D'après CNN, les réservations ouvriront le 18 mai pour des vols débutant au mois de novembre.

Ces espaces, organisés en six capsules individuelles, comprennent matelas, literie, rideau d'intimité, ceinture de sécurité, lampe de chevet et prises de recharge, selon le communiqué de la compagnie. Son PDG, Nikhil Ravishankar, explique que ces pods permettront aux voyageurs de «s'étendre et de bénéficier de quelques heures de vrai repos en vol» lors des longts trajets vers et depuis la Nouvelle-Zélande.

Testé en 2024, ce concept sera désormais étendu aux nouveaux Boeing 787 Dreamliner, notamment sur la liaison de 17 heures entre New York et Auckland, l'un des vols commerciaux les plus longs au monde. Mais inutile d'espérer dormir durant tout le trajet: les passagers pourront réserver ces lits pour des créneaux de quatre heures seulement – facturés 495 dollars supplémentaires. Selon la compagnie, cette durée correspond à un cycle de sommeil moyen permettant un repos optimal en vol.