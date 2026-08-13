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Deux de ses amis ont survécu
Un touriste portugais meurt en mer en Croatie

Un touriste portugais a été retrouvé mort jeudi en Croatie après un accident en mer. Deux de ses amis ont survécu, tandis qu'une quatrième personne reste portée disparue dans le canal de Velebit.
Publié: 13:09 heures
Le corps d'un touriste portugais a été retrouvé jeudi dans le nord de l'Adriatique croate. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Le corps d'un touriste portugais a été retrouvé jeudi dans le nord de l'Adriatique croate, où les secours ont sauvé la veille deux membres d'un groupe de quatre amis victimes d'un accident lors d'une sortie en bateau gonflable, ont annoncé les autorités.

Les recherches, qui ont repris tôt jeudi, se poursuivent pour retrouver la quatrième personne portée disparue, a indiqué le ministère croate de la Mer dans un communiqué, précisant que plusieurs bateaux et hélicoptères participaient à l'opération.

Le corps a été repéré dans la matinée depuis un hélicoptère de la police, puis récupéré par un bateau des services portuaires de Senj, a déclaré à la télévision nationale (HRT) le capitaine du port, Nenad Bugarin. Il a ensuite été remis à la police pour identification, a précisé le ministère de la Mer.

La disparition des quatre touristes avait été signalée aux autorités dans la nuit de mardi à mercredi. Les quatre, une femme et trois hommes dont les âges n'ont pas été précisés, avaient quitté leur camping près de Senj à bord d'un bateau gonflable de 1,5 mètre pour pagayer le long de la côte, malgré le mauvais temps, dans le canal de Velebit, selon les sauveteurs.

Huit heures dans l'eau

Situé entre la chaîne montagneuse du Velebit et les îles de Krk, Rab et Pag, ce canal est connu pour ses vents violents et dangereux, qui perturbent régulièrement le trafic maritime. La femme avait été secourue mercredi dans une crique de l'île de Krk, à 14 kilomètres de Senj, après avoir passé près de huit heures dans l'eau, non loin de l'endroit où le corps de son ami a été découvert jeudi matin.

Un peu plus tard, les sauveteurs avaient localisé l'un de ses amis, qui était parvenu à sortir seul de l'eau et à gagner les rochers. Les deux rescapés avaient été pris en charge par les secours et hospitalisés. La Croatie, pays balkanique de 3,8 millions d'habitants, est une destination touristique prisée. Elle a accueilli près de 22 millions de visiteurs en 2025. La plupart des touristes se rendent sur la côte adriatique, bordée de plus d'un millier d'îles et îlots, où les activités nautiques sont de plus en plus populaires.


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