La Thaïlande prévoit une nouvelle taxe de départ de 25 francs pour les voyageurs aériens. Cette taxe devrait être prélevée directement lors de l'achat du billet à partir de 2027. Les habitants et les étrangers vivant dans le pays seraient également concernés. La résistance est d'ores et déjà programmée.

Vacances en Thaïlande: il faudra payer pour repartir!

Vacances en Thaïlande: il faudra payer pour repartir!

En bref La Thaïlande prévoit une taxe de départ de 25 francs pour les passagers aériens à partir de 2027

Les habitants et les étrangers en Thaïlande devront également payer cette taxe

La loi permettrait d'augmenter la taxe jusqu'à 125 CHF par billet d'avion

Patrik Berger

Votre séjour en Thaïlande, destination de rêve prisée des voyageurs, pourrait bientôt vous coûter plus cher. Le gouvernement prévoit d’introduire une taxe de départ: à l’avenir, toute personne quittant le pays par avion devra s’acquitter de 1'000 bahts, soit environ 25 francs, en plus du prix de son billet.

En quête de recettes supplémentaires, le ministère thaïlandais des Finances examine actuellement un projet de loi en ce sens. Une consultation publique est ouverte jusqu’au 29 octobre, rapporte le portail de voyage «Travelnews».

La nouvelle taxe ne visera pas uniquement les touristes étrangers: les Thaïlandais et les étrangers résidant durablement dans le pays devront eux aussi s’en acquitter. Les voyageurs qui quittent le territoire par voie terrestre ou maritime y échapperont, du moins pour l’instant.

La taxe sera perçue via le billet

Pour les vacanciers, la taxe sera prélevée directement lors de l’achat du billet. Les compagnies aériennes et les agences de voyage l’encaisseront avant de la reverser au gouvernement. Les personnes ayant acheté leur billet avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation n’auront aucun supplément à payer.

Le projet de loi autoriserait le ministère des Finances à porter la taxe jusqu’à 5000 bahts, soit environ 125 francs. Rien n’est toutefois encore arrêté. Et si le texte est adopté, il n’entrera en vigueur que 180 jours après sa publication officielle.

La Thaïlande cherche régulièrement à tirer profit des millions de touristes qui la visitent chaque année, au prix de revirements à répétition. Dernier exemple en date: la très controversée taxe d’entrée de 300 bahts (7,50 francs), qui devrait être introduite fin 2026.

Le sujet est sur la table depuis 2020. En 2023, la mesure avait finalement été annoncée, avant que les autorités thaïlandaises ne la suspendent brusquement. La pression du secteur touristique était devenue trop forte, et la crainte d’une tempête de critiques sur les réseaux sociaux comme d’une mauvaise presse à l’étranger pesait lourd. La nouvelle taxe de départ pourrait connaître le même sort.