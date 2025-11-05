DE
FR

La Cour Suprême va trancher
Victime des droits de douane, il ose se dresser contre Trump

Un fabricant de jouets de Chicago ose défier la Maison-Blanche. Il poursuit Donald Trump en justice pour des droits de douane, invoquant des pertes considérables. Dès ce mercredi, la Cour suprême décidera du sort de son entreprise familiale.
Publié: il y a 35 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
Partager
Écouter
1/6
Rick Woldenberg est le propriétaire et le patron d'un magasin de jouets à Chicago.
Photo: keystone-sda.ch
Nathalie_Benn_Praktikantin Wirtschaft _Blick_2-Bearbeitet.jpg
Nathalie Benn

Dès ce mercredi 5 novembre, les droits de douane de Donald Trump seront contestés devant les tribunaux. L'audience devant la Cour suprême des Etats-Unis déterminera la légalité des tarifs imposés par le président américain à de nombreux pays, y compris la Suisse. Avant l'audience, Trump a mis en garde contre toute annulation de ses chers droits de douane. «Je pense que notre économie va connaître des conséquences désastreuses. Elle va s'effondrer», a-t-il déclaré sur la chaîne américaine CBS.

La Cour suprême examine plusieurs affaires en même temps, notamment une action intentée par l’Etat américain de l’Oregon et onze autres Etats, ainsi qu’un recours collectif déposé par cinq petites entreprises. Au cœur de cette affaire: un entrepreneur modèle.

L'homme en question est Rick Woldenberg. Propriétaire et patron d'un magasin de jouets à Chicago, son entreprise subit de plein fouet les droits de douane, il a donc décidé de porter plainte. Rick Woldenberg dirige une entreprise familiale depuis près de 30 ans. «Learning Resources» produit des jouets éducatifs pour les tout-petits et emploie environ 500 personnes, dont l'épouse de Rick Woldenberg et leurs trois enfants, aujourd'hui adultes. Mais ce père de famille sans histoire a décidé de s'attaquer au puissant président des Etats-Unis.

Des pertes massives à cause de Trump

Peu après la réélection de Trump à la présidence des Etats-Unis, l'entreprise a rencontré des difficultés financières. En effet, Learning Resources fabrique une grande partie de ses produits en Asie. Plus de la moitié, soit environ 60%, sont fabriqués en Chine. Or, c'est précisément contre ce pays que Trump mène une guerre commerciale acharnée.

A lire aussi
Des entreprises suisses mènent des négociations avec Trump
«Excellent travail»
Des entreprises suisses mènent des négociations avec Trump
Donald Trump tremble: ses droits de douane vont-ils tous tomber à l'eau?
Jugement crucial mercredi
Donald Trump tremble: ses droits de douane vont-ils tous tomber à l'eau?

En avril, le différend entre les deux superpuissances s'est intensifié lorsque Trump a annoncé des droits de douane de 145% sur l'importation des produits chinois. Rick Woldenberg prévoyait déjà des conséquences désastreuses: «Si ces droits de douane sont maintenus, nos recettes fiscales passeraient de 2,3 millions de dollars à environ 100 millions de dollars», avait-il déclaré à la chaîne CBS, soit une augmentation de 4000%!

Par ailleurs, le jour même du grand «Liberation Day» le 2 avril, Rick Woldenberg a dû suspendre les plans de construction d'un nouveau bâtiment pour son entreprise dans la région de Chicago et geler les embauches. «C'est comme si nous étions en train de brûler une grande partie de nos revenus», a déclaré Rick Woldenberg à la RTS en octobre. 

Un premier succès

Mais l'entrepreneur a refusé de subir ces énormes pertes économiques sans rien faire. En avril, Rick Woldenberg a intenté un procès contre les droits de douane de Trump. En mai, un tribunal Washington lui a donné raison en première instance. Mais cette première victoire a été invalidée par une cour d'appel, qui a déclaré les droits de douane de Trump comme étant légaux dans un premier temps.

A lire aussi
Vexé par une pub, Trump augmente de 10% les droits de douane contre le Canada
«Une grave déformation»
Vexé par une pub, Trump augmente de 10% ses surtaxes contre le Canada
Trump inflige des nouveaux tarifs sur les camions et les bus
Catastrophe pour les lobbies
Trump inflige des nouveaux tarifs sur les camions et les bus

L'affaire est désormais entre les mains de la Cour suprême. Rick Woldenberg paie les frais de justice de sa poche. Ils se chiffrent en millions, selon plusieurs médias américains. Le chef d'entreprise a déclaré à l'agence de presse Reuters: «Des centaines de milliers d'entreprises américaines se trouvent dans une situation similaire à la nôtre. Mais à ma connaissance, je suis la seule personne dans un pays de 300 millions d'habitants qui a décidé d'intenter une action en justice à ses propres frais.»

L'administration Trump fait pression sur la Cour suprême pour qu'elle rende sa décision au plus vite. Mais la durée des délibérations des juges reste incertaine, une décision peut prendre des mois, mais pour Rick Woldenberg et son entreprise familiale, le temps presse. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus