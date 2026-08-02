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Au moins trois victimes
Une fusillade mortelle éclate dans un restaurant de l'Idaho

Une fusillade a éclaté samedi dans un restaurant In-N-Out à Twin Falls, Idaho, faisant plusieurs victimes. L'assaillant a été abattu, selon la police locale, qui décrit une scène chaotique.
Publié: 07:27 heures
Selon le porte-parole de Twin Falls, l'incident aurait causé la mort de trois personnes.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Une fusillade mortelle a éclaté samedi après-midi dans un établissement de restauration rapide de l'Idaho dans l'ouest des Etats-Unis, a annoncé la police sans donner de précisions sur le nombre de victimes. L'assaillant a été tué dans l'attaque, qui s'est déroulée dans le restaurant de hamburger In-N-Out, a annoncé Matthew Hicks, le chef de la police de Twin Falls (sud de l'Idaho).

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La fusillade «a fait des victimes», mais les autorités s'efforçaient encore de déterminer le nombre de personnes touchées, a-t-il déclaré. «La scène était très chaotique», a ajouté Matthew Hicks devant des journalistes. Le porte-parole de la ville de Twin Falls, Josh Palmer, a indiqué à NBC News que trois personnes avaient été tuées et deux blessées, mais on ne savait pas clairement si le tireur était compté parmi ces victimes.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par des médias locaux montrait ce qui semblait être un jeune homme armé d'un fusil devant un restaurant In-N-Out Burger. Une autre vidéo sur les réseaux sociaux montrait plus d'une douzaine de personnes sortant en courant du restaurant.

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