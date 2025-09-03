Une commission de la Chambre des représentants américaine a publié plus de 33'000 pages de documents liés à l'affaire Jeffrey Epstein. Cette publication intervient alors que le gouvernement américain est accusé de manque de transparence au sujet de ce scandale.

Une commission américaine publie un document XXL sur l'affaire Epstein

Une commission américaine publie un document XXL sur l'affaire Epstein

Ghislaine Maxwell (g), compagne de Jeffrey Epstein (d), a récemment pris la défense de Donald Trump. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Plus de 33'000 pages de documents liés à l'affaire Jeffrey Epstein ont été rendues publiques mardi soir par une commission de la chambre américaine des représentants. L'affaire enflamme les Etats-Unis jusque dans la base électorale du président américain.

La parution de ces documents, publiés pêle-mêle sur un dossier en ligne partagé, intervient au moment où le gouvernement américain se voit accusé de manque de transparence dans l'affaire impliquant le célèbre financier new-yorkais. Ce dernier est mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.

Après avoir pendant des mois promis à ses partisans des révélations fracassantes dans l'affaire, le président américain Donald Trump subit un retour de flamme depuis que son gouvernement a annoncé au début juillet n'avoir découvert aucun élément nouveau qui justifierait la publication de documents supplémentaires. Le lancement d'une nouvelle enquête a également été exclu.

Nombreuses théories du complot

Le milliardaire républicain multiplie depuis lors les initiatives pour tenter d'éteindre la polémique. Son ancien avocat personnel Todd Blanche, devenu haut responsable au ministère de la justice, avait interrogé à la fin juillet la complice et compagne de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, avant que le verbatim de cet entretien ne soit publié à la fin août.

La mort, par suicide selon les autorités, de Jeffrey Epstein a alimenté d'innombrables théories du complot. Selon celles-ci, il aurait été assassiné pour empêcher des révélations embarrassantes sur des personnalités de premier plan.