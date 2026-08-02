Un immense incendie de forêt ravage plus de 80'900 hectares dans l'Etat de Washington. A Spokane, des milliers de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer, alors que le feu avance rapidement et atteint les abords de la ville.

Un gigantesque incendie saccage le nord-ouest des Etats-Unis

Un gigantesque incendie saccage le nord-ouest des Etats-Unis

AFP Agence France-Presse

Des milliers de personnes ont reçu l'ordre de quitter leur domicile à Spokane, dans l'Etat de Washington, dans le nord-ouest des Etats-Unis, en raison d'un incendie de forêt s'approchant samedi de la ville. Le gouverneur local a déclaré l'état d'urgence.

Plus de 80'900 hectares brûlaient dans 12 grands feux à travers l'Etat de Washington en cette quatrième année consécutive de sécheresse à l'échelle de l'Etat, un record, a indiqué le bureau du gouverneur Bob Ferguson. «La sécheresse historique et les vents violents créent des conditions dangereuses dans tout l'État», a souligné le gouverneur, ajoutant que l'état d'urgence interdisait la plupart des feux en plein air et agricoles jusqu'au 30 septembre.

L'incendie a franchi une rivière

«Cette année est déjà l'une des années les plus chargées en matière d'incendies de forêt jamais enregistrées, et nous ne faisons que commencer le mois d'août», a déclaré Dave Upthegrove, commissaire aux terres publiques. Le feu, qui se propage rapidement, a franchi la rivière Spokane samedi après-midi et a pénétré dans la ville, a rapporté samedi le journal Spokesman-Review.

Le niveau d'alerte d'évacuation le plus élevé, «Go Now» (Partez maintenant), a été émis pour de larges secteurs du nord de Spokane, touchant des milliers de personnes en périphérie de la ville, selon la carte d'évacuation du gouvernement. Un centre d'hébergement pour les personnes évacuées a été installé.

L'Etat de Washington, sur la côte pacifique, est frontalier du Canada, pays qui a été confronté en juillet à une nouvelle saison de feux de forêt, décrite comme «l'une des plus intenses de l'histoire» par le Premier ministre Mark Carney, avec trois millions d'hectares brûlés, soit l'équivalent de la superficie de la Belgique.