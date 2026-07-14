DE
FR

«Gus» pour les intimes
Un T-Rex a été vendu pour la somme record de 50 millions de dollars

Un squelette de T-Rex surnommé «Gus» a été vendu aux enchères à New York pour 50,1 millions de dollars, établissant un record mondial pour un fossile de dinosaure.
Publié: 19:18 heures
1/2
Un squelette de T-Rex surnommé «Gus» a été vendu aux enchères à New York pour 50,1 millions de dollars.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un squelette de T-Rex surnommé «Gus» a été vendu mardi pour 50,1 millions de dollars lors d'une vente aux enchères organisée par Sotheby's à New York, devenant le fossile de dinosaure le plus cher jamais vendu.

Cet imposant fossile est l'un des squelettes de T-Rex les plus complets au monde, avec 183 os fossilisés. Il a été découvert en 2021 dans un ranch du Dakota du Sud.

«Gus» a vécu durant le Maastrichtien, il y a entre 72 et 66 millions d'années, une période caractérisée par un climat chaud, un niveau des mers élevé et de vastes plaines côtières régulièrement inondées.

Le squelette mesure 11,6 mètres de long, ce qui en fait l'un des plus grands jamais découverts. Il est complet à environ 63%.

«Une propriété privée»

Cet achat, réalisé par un acquéreur resté anonyme, illustre l'essor du marché des fossiles de dinosaures, une tendance critiquée par certains paléontologues, qui déplorent que ces spécimens rejoignent des collections privées.

A lire aussi
Le fameux sac en T-Rex reste sur la touche car trop cher
Personne ne veut l'acheter
Le fameux sac en T-Rex reste sur la touche car trop cher
Un fossile de T-Rex exposé à New York avant sa vente
«Gus» estimé à 30 millions
Un fossile de T-Rex exposé à New York avant sa vente

«Les Etats-Unis sont le seul pays au monde où des fossiles de ce type sont considérés comme une propriété privée», avait déclaré à l'AFP avant la vente Cassandra Hatton, responsable des départements sciences et histoire naturelle chez Sotheby's.

Le précédent record a été battu

«Si vous êtes propriétaire du terrain, vous êtes propriétaire du fossile et vous avez le droit de le vendre. Donc, si vous voulez un dinosaure, c'est le seul endroit où vous pouvez en acquérir un», avait-elle expliqué.

Le précédent record pour un fossile vendu aux enchères était détenu par «Apex», un Stegosaurus, acheté pour 44,6 millions de dollars en 2024 par le milliardaire et gestionnaire de fonds spéculatif Ken Griffin. Il est actuellement présenté au public au Musée d'histoire naturelle de New York.


Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus