L'historien Daniel Hedinger mène des recherches sur le fascisme. Il voit dans le présent de nombreux parallèles avec l'époque qui a précédé le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Marco Lüssi

Daniel Hedinger, le mot «apaisement» revient souvent à propos de la manière de gérer Poutine et, de plus en plus, avec Trump. Et tout le monde s'accorde à dire que l'apaisement est mauvais. Pourquoi?

Le mot désigne une politique d’apaisement, le plus souvent vis-à-vis de dictateurs. Mais il n’a pas toujours eu une connotation négative. A la fin du 19e siècle, les Britanniques ont mené une politique d'apaisement très efficace vis-à-vis des Etats-Unis, qui étaient alors une grande puissance émergente. Au lieu de la guerre, ils ont conclu des alliances étroites.

Comment l'apaisement est-il alors tombé en discrédit?

Je le montre dans le nouveau livre que j'ai écrit avec mon collègue historien Christian Goeschel. Le mot-clé est «Munich 1938». Hitler voulait ramener la minorité germanophone de la Tchécoslovaquie de l'époque «chez elle dans le Reich» et exigeait la cession des territoires où elle vivait. Tous les signes annonçaient la guerre. C'est alors qu'eut lieu au dernier moment, fin septembre 1938, la conférence de Munich, au cours de laquelle le Premier ministre britannique Neville Chamberlain céda aux exigences d'Hitler.

La Grande-Bretagne et la France laissèrent tomber la Tchécoslovaquie, qui était alors, comme la Suisse, une démocratie modèle et un Etat multiethnique. Hitler fêta un grand succès de propagande: lui et son partenaire fasciste, le dictateur italien Benito Mussolini, montrèrent Chamberlain pendant la conférence. Et pire encore, la paix obtenue par «l'apaisement» à Munich n'a finalement pas duré un an.

Chamberlain lui-même n'avait pas vu cela venir. Dans le livre, vous le décrivez comme un homme vaniteux et suffisant. Cela rappelle Trump.

Il y a des similitudes dans les traits de caractère. Chamberlain aussi se sentait flatté lorsque le monde entier le regardait. En tant que chef du gouvernement de Grande-Bretagne, qui était encore à l'époque le plus grand empire du monde, il était aussi important qu'un président américain aujourd'hui. A l'instar de Trump, il se considérait comme un artisan de la paix.

Chamberlain a constamment sous-estimé Hitler et pensait pouvoir l'influencer et le contrôler. Il n'a pas écouté les voix d'avertissement. Mais il y a aussi de grandes différences avec Trump: chez Chamberlain, il n'y avait pas de corruption, pas d'enrichissement personnel, pas de délits comme aujourd'hui dans l'environnement de Trump, et il lui manquait le cynisme de Trump.

Chamberlain avait donc de bonnes intentions, mais il s’est trompé?

Il pensait que la Grande-Bretagne ne pouvait pas se permettre une nouvelle guerre mondiale, car elle perdrait alors ses colonies. Il espérait que la Tchécoslovaquie pourrait continuer à exister, au moins en tant qu'Etat tronqué, si l'on faisait des concessions à Hitler. C'était une erreur d'appréciation colossale. L'Etat s'est effondré en un rien de temps. Moins de six mois plus tard, les troupes allemandes envahissaient Prague. La même chose pourrait arriver aujourd'hui à l'Ukraine si elle était abandonnée.

Comment la Seconde Guerre mondiale se serait-elle déroulée sans la politique d'apaisement de Chamberlain? Aurait-elle alors éclaté plus tôt?

On peut dire avec certitude que la conférence de Munich n'a pas fait gagner une année aux Britanniques, mais leur en a fait perdre une. Le temps était clairement du côté des puissances fascistes de l'Axe – l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Si elles avaient été remises à leur place plus tôt, elles seraient restées isolées et ne seraient jamais devenues aussi fortes.



Aujourd'hui, on parle à nouveau d'un axe: la Russie, la Corée du Nord et l'Iran.

Le potentiel de ces pays à défier l'ordre mondial est inférieur à celui que possédaient alors conjointement le Troisième Reich, l'Italie et le Japon. Ces puissances se sont en outre radicalisées mutuellement. De ce point de vue, nous nous trouvons toutefois à nouveau dans une situation similaire. Il s'agit à nouveau de remettre en question l'ordre mondial, aujourd'hui dominé par les Etats-Unis. Ce qui est étrange, c'est que c'est justement le président américain en personne qui fait avancer les choses.



Les Etats-Unis deviennent-ils eux-mêmes une puissance de l'Axe, aux côtés de la Russie?

Je serais prudent avec cette thèse. Le fascisme est une idéologie pour les nations émergentes qui se sentent opprimées. Certes, avec «Make America Great Again», Trump entretient une rhétorique qui va dans ce sens. Mais le fait est que les Etats-Unis sont toujours la superpuissance du monde, économiquement et militairement. Ils n'ont pas leur place dans cet axe. Ils ont trop à perdre et trop peu à gagner.



Trump est-il, d'un point de vue scientifique, un fasciste?

Le fascisme vise pour ainsi dire à faire renaître une nation, en général aussi par le biais d'une expansion impériale. La nation malade doit retrouver la santé, elle se purifie à l'intérieur et s'étend vers l'extérieur. Avec l'escalade de violence des autorités migratoires dans les villes américaines, l'intervention au Venezuela et les projets d'annexion du Groenland, Trump pousse dans cette direction depuis le début de l'année.

J'ai longtemps été réticent sur cette question, mais il me semble désormais justifié de parler chez lui de fascisme et pas seulement de populisme. Mais on peut encore espérer que les institutions américaines mettent un terme à cette évolution. Et il y a de toute façon une différence décisive entre Hitler et Trump: Trump recule toujours. Hitler ne l'a jamais fait. Après son triomphe à Munich, il s'est même cru privé d'une guerre – la guerre qu'il souhaitait tant.



Et Poutine?

Avec sa dictature, son retour à l'empire russo-soviétique et les revendications territoriales qui en découlent en Ukraine et au-delà, il poursuit un programme tout à fait fasciste. Que l'apaisement fonctionne dans son cas est un pari très risqué. Surtout pour les hommes politiques qui se trouvent aujourd'hui à la place de Chamberlain et qui devront porter le poids du jugement de l'histoire.

Nous sommes donc dans la même situation qu'en 1938?

L'histoire ne se répète pas. Mais comme à l'époque, les démocraties sont aujourd'hui sur la défensive partout dans le monde, et des projets impériaux sont propagés et également mis en œuvre. Par Poutine et par Trump également.

En 1938, la Société des Nations à Genève, l'organisation qui a précédé l'ONU, était devenue insignifiante: c'est le sort qui menace aujourd'hui l'ONU, que l'on tente systématiquement d'affaiblir. Une fois de plus, le mépris règne à l'égard des usages établis de la diplomatie. Ce mépris était déjà mis en avant par Hitler, qui, comme Trump aujourd'hui, misait sur une manière très peu conventionnelle de faire de la diplomatie. Comme en 1938, il semble à nouveau que nous nous trouvions à un moment de transition entre la paix et la guerre.