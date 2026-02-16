DE
FR

Vers une percée sur l'Ukraine?
Cet ex-diplomate suisse ne s'enflamme pas avant les sommets de Genève

Les USA, la Russie et l'Ukraine négocieront à partir de mardi sur les rives du Léman. Pour l'ex-diplomate Thomas Greminger, ce sommet est une bonne chose, même s'il ne faut pas en espérer trop.
Publié: il y a 50 minutes
1/6
Thomas Greminger a été secrétaire général de l'OSCE.
Photo: Keystone
Raphael_Rauch (1).jpg
Raphael Rauch

Thomas Greminger, que va-t-il se passer mardi et mercredi à Genève?
La bonne nouvelle, c’est que la Russie recompose sa délégation. A Abou Dhabi, les négociations étaient menées par des militaires russes. A Genève, ce sera Vladimir Medinski, ancien ministre russe de la Culture, qui avait déjà dirigé la délégation lors des pourparlers de Minsk et d’Istanbul. Il entretient des contacts étroits avec Vladimir Poutine, mais aussi avec la délégation ukrainienne. Cela confère aux discussions de Genève une portée politique plus importante.

Ces dernières années, vous vous êtes souvent rendu en Russie et avez reçu discrètement des interlocuteurs russes à Genève. De quoi avez-vous parlé?
Nous avons évoqué les modalités d’un cessez-le-feu et la mise en place d’un canal de communication informel permettant aux parties d’échanger sans se parler directement, mais par l'intermédiaire d'experts. Il s’agissait de discuter de mesures de confiance, des pistes de résolution du conflit et des récits en présence.

Quels seront les points les plus sensibles à Genève?
La Suisse n’aura aucune influence sur l'ordre du jour. Les questions territoriales seront centrales, tout comme les garanties de sécurité et les modalités de surveillance d’un éventuel cessez-le-feu. Les erreurs commises après la crise de Crimée en 2014 ne doivent pas se répéter.

A lire sur les sommets de Genève
Les sommets de Genève marqueront-ils un tournant? Voici trois raisons d'y croire
Analyse
Iraniens et Russes arrivent
Les sommets de Genève marqueront-ils un tournant? Trois raisons d'y croire
Voici ce qui va être négocié à Genève les 17 et 18 février
Entre Russes et Ukrainiens
Voici ce qui va être négocié à Genève les 17 et 18 février

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis s’est rendu cette année à Kiev et à Moscou en tant que président en exercice de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). N’aurait-il pas dû le faire plus tôt, en tant que ministre suisse des Affaires étrangères?
Cela aurait été bien plus délicat. La Suisse se serait exposée à des accusations de complaisance envers Moscou et de nuisance aux intérêts ukrainiens et occidentaux. La présidence de l’OSCE constitue le mandat adéquat pour dialoguer avec toutes les parties. Cassis a su l’utiliser habilement.

De nombreux pourparlers ont déjà eu lieu. S’agira-t-il simplement d’une réunion supplémentaire?
Plusieurs cycles de discussions seront encore nécessaires avant d’aboutir à un cessez-le-feu. Mais personne ne pourra reprocher à la Suisse de ne pas avoir tout tenté pour jouer un rôle pertinent pour l’Ukraine d’après-guerre. Une éventuelle entente dépendra de Kiev et de Moscou. A Munich, le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio a résumé la situation: «La bonne nouvelle, c’est que les questions à résoudre pour mettre fin à la guerre ont été identifiées. La mauvaise, c’est que les plus difficiles restent ouvertes et qu’il reste du travail.»

Donald Trump a fixé une échéance à juin. Un cessez-le-feu est-il possible d’ici là?
Ce n’est pas exclu. Mais plusieurs facteurs déterminants demeurent inconnus à nos yeux. Volodymyr Zelensky a besoin de garanties de sécurité fiables de la part des Etats-Unis pour accepter un cessez-le-feu. Il existe toutefois des acteurs susceptibles de faire échouer le processus des deux côtés. Leur influence réelle demeure incertaine.

Quel serait votre scénario idéal?
Kiev et Moscou concluraient un accord-cadre définissant les principes d’un règlement: quelles garanties de sécurité s’appliquent, qui administre quels territoires, comment organiser la reconstruction, quelles dispositions mettre en place pour la protection des minorités. En parallèle, un accord de cessez-le-feu serait signé. Les détails pourraient être négociés ultérieurement.

La Russie a-t-elle réellement intérêt à la paix, ou s’agit-il d’une mise en scène?
A moyen terme, Moscou a intérêt à mettre fin à cette guerre qui lui coûte très cher. Mais elle ne ressent pas de pression immédiate. Elle estime bénéficier d’un avantage militaire et parvient à contourner habilement les sanctions.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus