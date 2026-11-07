Donald Trump propose à Dana White, patron de l'UFC et proche allié, de devenir porte-parole de la Maison Blanche. L'annonce a été faite samedi sur Truth Social, mais White n'a pas encore répondu.

Trump propose au patron de l'UFC d'être son porte-parole

Trump propose au patron de l'UFC d'être son porte-parole

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé samedi avoir proposé le poste de porte-parole de la Maison Blanche à Dana White, un proche du président républicain qui dirige l'UFC, principale organisation mondiale d'arts martiaux mixtes (MMA).

Le président américain a fait cette annonce sur son réseau Truth Social, précisant que l'intéressé, âgé de 57 ans, n'avait pas encore accepté cette proposition, mais son message a été rediffusé par le compte X de la Maison Blanche. «Dana, s'il te plaît accepte ce boulot», a-t-il écrit, l'exhortant à s'entourer d'adjoints issus du monde du MMA.

«Nous avons besoin de ces personnes pour nous défendre contre la gauche cinglée», a-t-il ajouté, quatre jours après la déroute du camp républicain face à l'opposition démocrate aux élections cruciales de mi-mandat. Le poste stratégique de porte-parole de la Maison Blanche est vacant depuis l'éviction le 16 octobre de Katie Zacharia, congédiée au bout d'une petite semaine.

Une figure conservatrice et masculiniste

Donald Trump avait fêté son 80e anniversaire en juin en accueillant un tournoi de MMA à la Maison Blanche, organisé par l'UFC. Dana White, crâne rasé et silhouette athlétique, était intervenu sur scène le 6 novembre 2024 lors du discours de Donald Trump pour sa victoire à l'élection présidentielle ainsi que lors de son investiture à la convention républicaine en juillet 2024.

Cette figure conservatrice et masculiniste, qui décrit Donald Trump comme son «pote», a depuis intégré le conseil d'administration de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), symbole du virage conservateur pris par Mark Zuckerberg, adepte du MMA.