DE
FR

Annonce sur Truth Social
Trump propose au patron de l'UFC d'être son porte-parole

Donald Trump propose à Dana White, patron de l'UFC et proche allié, de devenir porte-parole de la Maison Blanche. L'annonce a été faite samedi sur Truth Social, mais White n'a pas encore répondu.
Publié: il y a 17 minutes
Donald Trump propose à Dana White, patron de l'UFC et proche allié, de devenir porte-parole de la Maison Blanche
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé samedi avoir proposé le poste de porte-parole de la Maison Blanche à Dana White, un proche du président républicain qui dirige l'UFC, principale organisation mondiale d'arts martiaux mixtes (MMA).

Le président américain a fait cette annonce sur son réseau Truth Social, précisant que l'intéressé, âgé de 57 ans, n'avait pas encore accepté cette proposition, mais son message a été rediffusé par le compte X de la Maison Blanche. «Dana, s'il te plaît accepte ce boulot», a-t-il écrit, l'exhortant à s'entourer d'adjoints issus du monde du MMA.

«Nous avons besoin de ces personnes pour nous défendre contre la gauche cinglée», a-t-il ajouté, quatre jours après la déroute du camp républicain face à l'opposition démocrate aux élections cruciales de mi-mandat. Le poste stratégique de porte-parole de la Maison Blanche est vacant depuis l'éviction le 16 octobre de Katie Zacharia, congédiée au bout d'une petite semaine.

Une figure conservatrice et masculiniste

Donald Trump avait fêté son 80e anniversaire en juin en accueillant un tournoi de MMA à la Maison Blanche, organisé par l'UFC. Dana White, crâne rasé et silhouette athlétique, était intervenu sur scène le 6 novembre 2024 lors du discours de Donald Trump pour sa victoire à l'élection présidentielle ainsi que lors de son investiture à la convention républicaine en juillet 2024.

Cette figure conservatrice et masculiniste, qui décrit Donald Trump comme son «pote», a depuis intégré le conseil d'administration de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), symbole du virage conservateur pris par Mark Zuckerberg, adepte du MMA.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus