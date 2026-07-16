DE
FR

Mesures migratoires strictes
Trump limite la durée des visas pour les étudiants

Les Etats-Unis réduiront la durée des visas pour étudiants et journalistes étrangers sous deux mois. Les séjours seront limités à quatre ans pour les étudiants et 240 jours pour les journalistes, renforçant les mesures migratoires strictes.
Publié: il y a 29 minutes
Donald Trump danse sur scène dans une usine Mack Trucks, le mardi 23 juin 2026, à Macungie.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le gouvernement américain a décidé de limiter la durée de séjour aux Etats-Unis des étudiants et journalistes étrangers, selon un document administratif publié jeudi, nouvelle étape dans sa politique migratoire très restrictive.

A lire aussi
Les Américains veulent pouvoir fouiller l'historique des touristes suisses
Jusqu'à 5 ans en arrière!
Les Américains veulent fouiller l'historique en ligne des touristes suisses
Pour entrer aux Etats-Unis, certains étrangers devront payer 15'000 dollars
L'administration Trump sévit
Pour entrer aux Etats-Unis, certains étrangers devront payer 15'000 dollars

Selon les nouvelles règles, prévues pour entrer en vigueur d'ici deux mois, sauf blocage au Congrès, les ressortissants étrangers détenteurs d'un visa étudiant ne seront pas autorisés à rester plus de quatre ans sur le territoire américain.

Les journalistes étrangers seront, pour leur part, limités à des séjours de 240 jours, soit environ huit mois, tout en pouvant solliciter des renouvellements pour des périodes identiques. Les journalistes chinois seront soumis à un cadre particulièrement restrictif, avec des visas limités à 90 jours.

Des centaines de médias impactés

Jusqu'à présent, les Etats-Unis octroyaient des visas pour la durée du programme d'un étudiant et jusqu'à cinq ans pour un journaliste. Cette mesure va affecter les journalistes accrédités pour des centaines de médias étrangers aux Etats-Unis. Elle avait été proposée dès l'an dernier par le gouvernement, ce qui avait ouvert une phase de consultations.

Une centaine de médias et organisations de presse internationaux, dont l'AFP, avaient estimé dans une lettre ouverte que cela «amoindrirait la quantité et la qualité de la couverture» de l'actualité américaine. Le président Donald Trump a juré de mettre fin à l'immigration illégale et de limiter l'immigration légale. Le Congrès, où son parti est majoritaire, s'oppose rarement à ses initiatives.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Présenté par
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Humour, bien-être et belles vues
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus