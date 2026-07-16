Les Etats-Unis réduiront la durée des visas pour étudiants et journalistes étrangers sous deux mois. Les séjours seront limités à quatre ans pour les étudiants et 240 jours pour les journalistes, renforçant les mesures migratoires strictes.

Trump limite la durée des visas pour les étudiants

Trump limite la durée des visas pour les étudiants

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement américain a décidé de limiter la durée de séjour aux Etats-Unis des étudiants et journalistes étrangers, selon un document administratif publié jeudi, nouvelle étape dans sa politique migratoire très restrictive.

Selon les nouvelles règles, prévues pour entrer en vigueur d'ici deux mois, sauf blocage au Congrès, les ressortissants étrangers détenteurs d'un visa étudiant ne seront pas autorisés à rester plus de quatre ans sur le territoire américain.

Les journalistes étrangers seront, pour leur part, limités à des séjours de 240 jours, soit environ huit mois, tout en pouvant solliciter des renouvellements pour des périodes identiques. Les journalistes chinois seront soumis à un cadre particulièrement restrictif, avec des visas limités à 90 jours.

Des centaines de médias impactés

Jusqu'à présent, les Etats-Unis octroyaient des visas pour la durée du programme d'un étudiant et jusqu'à cinq ans pour un journaliste. Cette mesure va affecter les journalistes accrédités pour des centaines de médias étrangers aux Etats-Unis. Elle avait été proposée dès l'an dernier par le gouvernement, ce qui avait ouvert une phase de consultations.

Une centaine de médias et organisations de presse internationaux, dont l'AFP, avaient estimé dans une lettre ouverte que cela «amoindrirait la quantité et la qualité de la couverture» de l'actualité américaine. Le président Donald Trump a juré de mettre fin à l'immigration illégale et de limiter l'immigration légale. Le Congrès, où son parti est majoritaire, s'oppose rarement à ses initiatives.



