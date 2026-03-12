Un échange de tirs a éclaté mardi dans une synagogue à West Bloomfield, dans le Michigan. Le tireur serait mort, tandis qu'une opération de police est toujours en cours.

Des tirs échangés dans une synagogue aux USA, opération de police en cours

Des tirs échangés dans une synagogue aux USA, opération de police en cours

Un échange de tirs entre un individu et des agents de sécurité a eu lieu dans une synagogue de West Bloomfield, dans le Michigan, où une vaste opération des forces de l'ordre est en cours, selon la police et la gouverneure de l'Etat. Le tireur est mort, selon plusieurs médias américains, parmi lesquels CNN et FOX, qui citent des sources policières.

«Au moins un individu s'est présenté au temple. Les agents de sécurité l'ont repéré et un échange de tirs s'est engagé» a déclaré sur CNN le shérif du comté d'Oakland, Michael Bouchard. «Pour l'instant, personne n'a été confirmé blessé, à l'exception potentiellement du tireur», a-t-il ajouté.

«Nous parlons depuis deux semaines de la possibilité, malheureusement, que cela se produise. Donc il n'y a pas eu de manque de préparation», a ajouté le shérif, dans une allusion à l'offensive armée des Etats-Unis et d'Israël sur l'Iran.

«C'est déchirant»

«Je suis les informations faisant état d'une fusillade en cours au Temple Israel à West Bloomfield. Nous travaillons avec la police de l'Etat du Michigan afin d'obtenir davantage d'informations», écrit la gouverneure Gretchen Whitmer sur X. «C'est déchirant. La communauté juive du Michigan doit pouvoir vivre et pratiquer sa foi en paix. L'antisémitisme et la violence n'ont pas leur place dans le Michigan», ajoute-t-elle.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Des vidéos sur les réseaux sociaux et les télévisions du pays montraient un bâtiment présenté comme la synagogue Temple Israel d'où s'échappait une fumée noire, et de très importantes forces de police mobilisées. Les incidents et attaques antisémites se sont multipliés ces dernières années aux Etas-Unis. En mai 2025, un tireur avait ouvert le feu devant le Capital Jewish Museum de Washington, tuant deux membres du personnel de l'ambassade d'Israël.