Piste terroriste envisagée
Une fusillade fait deux morts dans un bar à Austin

Un tireur a tué deux personnes et blessé 14 autres dans un bar à Austin. La police a abattu le suspect et le FBI explore une piste terroriste.
Publié: 18:05 heures
Un homme a ouvert le feu sur un bar au centre d'Austin.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Au moins deux personnes ont été tuées et quatorze blessées dans une fusillade à Austin, au Texas. L'attaque est survenue dans la nuit de samedi à dimanche aux abords d'un bar dans une zone animée du centre-ville d'Austin.

Les blessés ont été transportés à l'hôpital. Trois d'entre eux se trouvaient toujours dans un état critique dimanche matin, ont déclaré les autorités. Le suspect a été abattu sur place par des policiers, a expliqué la cheffe de la police d'Austin, Lisa Davis. Son identité n'a pas été révélée.

Piste terroriste envisagée

«Il est encore beaucoup trop tôt dans l'enquête pour déterminer une motivation précise, mais il y avait des éléments sur le suspect et dans son véhicule qui indiquent un lien potentiel avec le terrorisme», a affirmé lors d'une conférence de presse Alex Doran, un responsable du bureau du FBI de San Antonio, qui n'a pas donné de détails sur la nature de ces éléments.

Interrogé pour savoir s'il s'agissait d'un acte de terrorisme domestique ou international, au lendemain des frappes israélo-américaines sur l'Iran, qui a répliqué, l'agent du FBI a refusé de répondre.

Des tirs depuis une voiture

La police d'Austin a reçu un appel signalant des tirs autour du Buford's, un bar situé dans une artère très fréquentée de la ville, a raconté Lisa Davis. Rapidement sur place, les policiers «ont été confrontés à l'individu armé et trois de nos officiers ont riposté, tuant le suspect», a-t-elle déclaré.

Elle a indiqué que l'assaillant, qui circulait à bord d'un SUV, avait d'abord ouvert le feu contre des clients de l'établissement par la fenêtre de son véhicule. Il s'était ensuite arrêté, en était sorti, et avait commencé à tirer dans la rue sur des passants avant d'être abattu par les policiers.

«Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la réaction rapide des policiers et de notre personnel médical d'urgence (...) a fait la différence et a sauvé des vies», a salué le maire d'Austin, Kirk Watson, pendant la conférence de presse.

Alerte maximale contre le terrorisme

Après les frappes israélo-américaines contre l'Iran, le patron du FBI, Kash Patel, avait annoncé sur X avoir «demandé à nos équipes de lutte contre le terrorisme et de renseignement d'être en état d'alerte maximale et de mobiliser tous les moyens de sécurité nécessaires».

Les autorités militaires du Texas avaient également annoncé déployer des effectifs pour «protéger (les) citoyens et les infrastructures critiques contre toute menace potentielle de représailles».

