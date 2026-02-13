DE
FR

Etablissement confiné
Fusillade en Caroline du Sud: deux morts sur un campus

Deux personnes ont été tuées jeudi soir sur le campus de l’Université d’État de Caroline du Sud. Une troisième a été blessée et le site a été confiné plusieurs heures après les tirs.
Publié: il y a 20 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
Deux morts lors de tirs sur un campus américain en Caroline du Sud. (image d'illustration)
Photo: Anadolu via Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Deux personnes ont été tuées et une autre blessée lors d'une fusillade survenue jeudi soir sur le campus de l'Université d'Etat de Caroline du Sud, a indiqué l'établissement. La fusillade, qui a eu lieu dans un appartement du complexe résidentiel étudiant, a entraîné un confinement du campus qui est resté en place plusieurs heures après les faits, selon un communiqué de presse de l'université.

«Les responsables de l'université n'ont pas encore confirmé l'identité des victimes ni l'état de la personne blessée», a indiqué l'établissement sur son compte Facebook en précisant que les cours prévus vendredi étaient annulés. La division des forces de l'ordre de Caroline du Sud (SLED) enquête sur la fusillade, a également indiqué l'université.

Deux fusillades ont déjà eu lieu sur le campus en octobre, dont une dans le même complexe de logements étudiants, et avaient fait un mort et un blessé, a rappelé ABC News. L'université d'Etat de Caroline du Sud compte environ 2800 étudiants.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus