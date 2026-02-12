DE
FR

Des élèves touchés par balle
Fusillade dans une école en Thaïlande, la directrice succombe

La directrice d’une école du sud de la Thaïlande est décédée après la fusillade survenue mercredi dans son établissement. Le suspect, 18 ans, a été arrêté. Deux élèves ont été blessés, dont une adolescente touchée par balle.
Publié: 06:44 heures
La directrice de l'école où un homme avait ouvert le feu mercredi dans le sud de la Thaïlande est décédée jeudi matin.
Photo: IMAGO/Xinhua
AFP Agence France-Presse

La directrice de l'école où un homme avait ouvert le feu mercredi dans le sud de la Thaïlande, blessant deux enfants, est décédée jeudi matin, a rapporté la police à l'AFP. La police avait arrêté mercredi un suspect, identifié par les médias comme un home de 18 ans, au moment où il entrait dans l'établissement Phaton Prathan Khiriwat avec une arme à feu.

«La directrice de l'école est décédée vers 03h du matin (21h en Suisse mercredi) à l'hôpital de Hat Yai après y avoir été envoyée pour une opération», a déclaré un représentant de la police locale à l'AFP. «Le tireur se trouvait également dans cet hôpital pour y recevoir des soins», a ajouté le policier, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat. Un représentant de l'hôpital a refusé de commenter, pour des raisons de confidentialité.

Le bilan s'alourdit

La police avait précédemment indiqué que toutes les personnes présentes à l'école étaient en sécurité et que le suspect avait été interpellé, précisant lui avoir «tiré» dessus. L'école a exprimé ses «plus profondes condoléances à l'occasion du décès de la directrice Sasiphat Sinsamosorn» dans une publication sur Facebook. Une fille de 14 ans a également été hospitalisée pour des blessures par balle et a subi une opération, a indiqué le ministère de la Santé.

Un autre enfant a quant à lui été blessé à la cheville après avoir «chuté d'une hauteur», selon cette même source. La Thaïlande affiche l'un des taux de possession d'armes les plus élevés de la région, avec quelque 10 millions d'armes à feu estimées en circulation, soit une pour sept habitants.

