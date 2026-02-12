La directrice d’une école du sud de la Thaïlande est décédée après la fusillade survenue mercredi dans son établissement. Le suspect, 18 ans, a été arrêté. Deux élèves ont été blessés, dont une adolescente touchée par balle.

AFP Agence France-Presse

La directrice de l'école où un homme avait ouvert le feu mercredi dans le sud de la Thaïlande, blessant deux enfants, est décédée jeudi matin, a rapporté la police à l'AFP. La police avait arrêté mercredi un suspect, identifié par les médias comme un home de 18 ans, au moment où il entrait dans l'établissement Phaton Prathan Khiriwat avec une arme à feu.

«La directrice de l'école est décédée vers 03h du matin (21h en Suisse mercredi) à l'hôpital de Hat Yai après y avoir été envoyée pour une opération», a déclaré un représentant de la police locale à l'AFP. «Le tireur se trouvait également dans cet hôpital pour y recevoir des soins», a ajouté le policier, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat. Un représentant de l'hôpital a refusé de commenter, pour des raisons de confidentialité.

Le bilan s'alourdit

La police avait précédemment indiqué que toutes les personnes présentes à l'école étaient en sécurité et que le suspect avait été interpellé, précisant lui avoir «tiré» dessus. L'école a exprimé ses «plus profondes condoléances à l'occasion du décès de la directrice Sasiphat Sinsamosorn» dans une publication sur Facebook. Une fille de 14 ans a également été hospitalisée pour des blessures par balle et a subi une opération, a indiqué le ministère de la Santé.

Un autre enfant a quant à lui été blessé à la cheville après avoir «chuté d'une hauteur», selon cette même source. La Thaïlande affiche l'un des taux de possession d'armes les plus élevés de la région, avec quelque 10 millions d'armes à feu estimées en circulation, soit une pour sept habitants.