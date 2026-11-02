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Tensions avec Trump
Téhéran pose ses conditions à Washington pour débloquer le détroit d'Ormuz

La situation reste tendue au Moyen-Orient. Les perturbations dans les détroits d’Ormuz et de Bab el-Mandeb pèsent sur l’économie mondiale. Suivez les derniers développements.
Publié: 10:40 heures
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Léa Perrin - Journaliste Blick
Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman, Leo Vonlanthen et Léa Perrin
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