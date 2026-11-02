Téhéran pose ses conditions à Washington pour débloquer le détroit d'Ormuz

L'Iran prêt à rouvrir le détroit d'Ormuz sous deux jours si Washington accepte ses demandesL'Iran se dit prêt à rouvrir le détroit d'Ormuz sous deux jours, au lieu du plan initial de sept jours, si Washington accepte ses conditions, a déclaré lundi son porte-parole de la diplomatie.«La possibilité de mettre en oeuvre ce plan en deux jours est un signe supplémentaire de la bonne foi de l'Iran», a estimé Esmaïl Baghaï lors d'un point presse à Téhéran. «Si les demandes de Téhéran sont satisfaites, il serait possible de rétablir la sécurité dans le détroit d'Ormuz et de relancer le processus de négociation dans un délai très court.»«L'échange de messages se poursuit» par l'intermédiaire de médiateurs et «tout dépend» de l'acceptation par la partie américaine des exigences iraniennes, a poursuivi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. «Ce n'est qu'à ce stade que nous pourrons discuter des étapes suivantes.»Depuis le début de la guerre, déclenchée par des frappes israélo-américaines sur l'Iran le 28 février, Téhéran revendique le contrôle de cette voie maritime et cible régulièrement des navires qui tentent de le traverser sans son autorisation.En septembre, l'Iran avait présenté, via le Qatar, un plan en sept jours pour rouvrir le détroit mais le président américain Donald Trump l'avait rejeté, tout en laissant la porte ouverte à la poursuite de négociations indirectes.Source: AFP