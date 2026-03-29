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«Nous sommes forts et sereins»
Nicolas Maduro s'exprime pour la première fois depuis une audience le 5 janvier

Le président déchu vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, incarcérés aux Etats-Unis, ont envoyé un premier message rassurant depuis leur détention à Brooklyn. Ils se disent «forts et sereins» et soutenus par leurs proches.
Publié: il y a 36 minutes
Emprisonné à New York, Nicolas Maduro s'est dit «fort» et «serein».
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le président déchu vénézuélien Nicolas Maduro et sa femme, capturés à Caracas le 3 janvier lors d'une spectaculaire opération américaine, ont dit samedi se sentir «forts, sereins», dans leur premier message depuis leur incarcération.

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«Nous allons bien, nous sommes forts, sereins et en prière constante», ont écrit dans un message relayé sur X par leurs proches l'ex-dirigeant et son épouse Cilia Flores, à la veille de la Semaine sainte, une période d'une grande importance dans ce pays à majorité catholique.

«Nous avons reçu vos communications, vos messages, vos e-mails, vos lettres et vos prières», est-il ajouté. «Chaque mot d'amour, chaque marque d'affection, chaque expression de soutien nous remplit l'âme et nous fortifie spirituellement.»

Incarcérés à Brooklyn

L'ancien homme fort du Venezuela et sa femme ont été arrêtés lors d'une opération nocturne américaine dans leur palais de Caracas. Ils sont depuis incarcérés dans une prison de haute sécurité à dans le quartier new-yorkais de Brooklyn.

Poursuivi pour trafic de drogue, le couple a brièvement comparu jeudi devant un tribunal de la mégapole américaine, sans y prendre la parole. En détention, Nicolas Maduro ne dispose ni de journaux ni d'internet mais est autorisé à s'entretenir par téléphone avec sa famille et ses avocats pendant 15 minutes, selon une source proche du dirigeant.

Une heure de promenade par jour

Nicolas Maduro ne s'était pas exprimé depuis une première audience à New York le 5 janvier. Combatif, il s'était alors présenté comme «le président de la République du Venezuela» en exercice, «kidnappé» par les Etats-Unis, et se définissant dès lors comme un «prisonnier de guerre».

Depuis, son fils, Nicolas Maduro Guerra, avait fait savoir que son père allait bien et qu'il faisait de l'exercice en prison. Il aurait le droit à une heure de promenade quotidienne.

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