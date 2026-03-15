DE
FR

Son avocat n'a pas été libéré
Au Venezuela, Maria Corina Machado dénonce «une justice sélective»

L'opposante María Corina Machado a dénoncé une «justice sélective» au Venezuela. Son avocat n'a pas été libéré en dépit de la loi d'amnistie promulguée par le gouvernement.
Publié: 06:30 heures
1/2
Maria Corina Machado critique la «justice sélective» appliquée par l'actuelle présidence vénézuélienne.
Photo: Elvis González
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La cheffe de l'opposition et Nobel de la paix, María Corina Machado, a dénoncé samedi une «justice sélective» au Venezuela. Son avocat, arrêté à la suite de la réélection contestée de Nicolas Maduro, n'a pas bénéficié de l'amnistie.

La loi d'amnistie a été promue par la présidente par intérim Delcy Rodriguez, sous la pression de Washington, après la capture du président Nicolas Maduro par l'armée américaine le 3 janvier. La loi exige que ses bénéficiaires potentiels demandent l'amnistie devant les mêmes tribunaux qui les ont condamnés.

«Répression» dénoncée

Perkins Rocha, conseiller juridique de María Corina Machado, a été arrêté en août 2024 au milieu d'une vague de répression après la réélection de Nicolás Maduro pour un troisième mandat consécutif, que l'opposition a dénoncée comme une fraude. Perkins Rocha, 63 ans, a bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence le 8 février.

Il porte un bracelet électronique, et est surveillé 24 heures sur 24 par des agents de police. La justice vénézuélienne a rejeté sa demande d'amnistie. «Refuser l'amnistie de manière SELECTIVE, c'est de la répression. Le régime dirigé par Delcy Rodriguez entend prolonger la terreur afin de briser le moral de ceux qui luttent pour la démocratie et la Liberté au Venezuela, qui sont déjà si proches', a écrit María Corina Machado sur X.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Sous bracelet électronique

Perkins Rocha «est toujours prisonnier chez lui, avec un bracelet électronique à la cheville, et on lui refuse l'amnistie. Comme l'a signalé cette semaine la Mission d'établissement des faits de l'ONU, les pratiques répressives du régime se poursuivent», a ajouté la lauréate du Nobel de la paix. «Perkins Rocha et tous les prisonniers politiques doivent être pleinement libres», a exigé la figure de l'opposition.

A lire aussi
L'inflation au Venezuela a explosé à 475% en 2025
Les sanctions US ont pesé
Le Venezuela frappé par une inflation record en 2025
«Cuba vit ses derniers moments, je vais m'en occuper»
Nouvelle offensive de Trump
«Cuba vit ses derniers moments, je vais m'en occuper»

Des ONG ont critiqué une loi insuffisante et appliquée de manière discrétionnaire. Avant l'adoption de l'amnistie, le gouvernement intérimaire avait annoncé un processus de remises en liberté le 8 janvier, cinq jours après le renversement de M. Maduro.

Dans son bilan le plus récent, l'ONG Foro Penal a indiqué que 690 prisonniers politiques ont été libérés depuis lors. Il reste encore plus de 500 personnes détenues pour des raisons politiques au Venezuela, selon cette ONG.

Découvrez nos contenus sponsorisés
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Articles les plus lus
    Articles les plus lus