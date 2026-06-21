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La fumée noire envahit les rues
Los Angeles en état d'urgence pour l'incendie d'un entrepôt

Un incendie dans un entrepôt de 46'400 m² à Los Angeles a conduit à la déclaration de l'état d'urgence samedi. Les habitants sont invités à limiter leur exposition à la fumée persistante.
Publié: il y a 55 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
Les responsables de la qualité de l'air ont émis des avertissements pour protéger la population.
Photo: Anadolu via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

L'état d'urgence a été déclaré samedi dans la ville de Los Angeles, alors que les pompiers luttent depuis plusieurs jours contre un incendie dans un entrepôt dont émane une fumée noire. Le feu a démarré mercredi après-midi dans un entrepôt de produits surgelés de 46'400 mètres carrés, où la combustion d'isolant, une potentielle fuite d'ammoniac et la fonte de panneaux solaires ont compliqué les opérations, selon les autorités.

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L'état d'urgence permettra «de garantir que la ville dispose des ressources dont elle a besoin», a déclaré la maire Karen Bass dans un communiqué. «L'odeur de fumée s'est propagée dans la majeure partie de la ville, et nous encourageons tout le monde à limiter autant que possible son exposition», a indiqué le service d'incendie de Los Angeles dans une publication sur Facebook.

Les flammes persistent

L'incendie a été circonscrit à l'entrepôt mais continue de brûler, dégageant des fumées à l'odeur de plastique carbonisé. Les habitants du quartier de Boyle Heights, dans l'est de Los Angeles, ont d'abord été invités à rester chez eux, à fermer leurs fenêtres et à éviter de respirer l'air ambiant.

Les autorités ont ouvert des centres d'accueil ouverts 24 heures sur 24 pour les personnes ne pouvant pas éviter la fumée. Mais les pompiers ont depuis levé ces consignes, affirmant que la fumée n'est pas toxique et est similaire à celle d'un incendie de bâtiment classique.

Inquiétudes pour les habitants

Les responsables de la qualité de l'air ont tout de même émis des avertissements recommandant aux habitants des zones touchées d'éviter toute activité en extérieur. La conseillère municipale Ysabel Jurado, qui représente le district où a lieu l'incendie, s'est inquiétée des conséquences à long terme sur la santé des riverains.

«Les habitants ont dû supporter plusieurs jours de fumée, des consignes de confinement sur place, des perturbations de leur vie quotidienne et des interrogations persistantes sur les répercussions de cette situation sur leur santé et leur bien-être», a-t-elle dénoncé samedi dans un communiqué.

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