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Il risque 10 ans de prison
L'homme arrêté sur le terrain de golf de Trump poursuivi pour possession illégale d'arme à feu

Un homme armé a été arrêté le 2 août sur un golf de Donald Trump en Californie, deux jours avant une visite de l'ex-président. Il est poursuivi pour possession illégale d'armes, dont un fusil d'assaut retrouvé à son domicile.
Publié: 20:44 heures
Dimanche, un homme a été arrêté après avoir été repéré sur le terrain de golf de Trump.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'homme armé arrêté dimanche sur un golf appartenant à Donald Trump en Californie, deux jours avant une visite du président américain sur place, est poursuivi pour possession illégale d'arme à feu, ont annoncé les autorités américaines. «Bien que nous enquêtions toujours sur les motivations de cet individu, nous sommes soulagés qu'il ait été appréhendé avant la visite du président», a déclaré le procureur fédéral pour la région de Los Angeles, Bill Essayli, dans un communiqué publié tard mardi soir.

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A ce stade, les autorités n'ont pas fourni d'éléments démontrant que le suspect, Jeanine John Taele, ciblait le président. Mais «il n'y a pas de place pour l'erreur, en particulier au vu des précédentes tentatives d'assassinat contre le président Trump», a insisté le directeur adjoint de l'antenne du FBI à Los Angeles, Patrick Gandy, en promettant une «enquête approfondie».

Arrêté avec un pistolet chargé

Agé de 38 ans, Jeanine John Taele a éveillé les soupçons dès vendredi sur ce golf de Rancho Palos Verdes, selon la plainte déposée à son encontre. Il a été aperçu «muni d'une oreillette», en train de «prendre des photos et des vidéos des activités de planification de la sécurité» par des agents fédéraux en amont de la visite présidentielle.

Dimanche, il a de nouveau été repéré sur le parcours, ce qui a conduit à son arrestation. Lors de son interpellation, les agents ont retrouvé un chargeur avec des munitions dans son pantalon, et un «pistolet 9mm chargé» dans sa voiture, avec des jumelles et un badge d'agent de sécurité. Le suspect a d'abord assuré être en mission de sécurité pour le compte du département d'Etat. Après vérification, il s'est avéré qu'il était recherché pour vol.

Une perquisition a ensuite été menée par le shérif et les services anti-terroristes du FBI au domicile de cet homme, à Downey, en banlieue de Los Angeles. Ils y ont découvert un fusil d'assaut, un pistolet, un gilet pare-balles, des chargeurs de grande capacité, des munitions, deux appareils radio, et «plusieurs carnets contenant des déclarations inquiétantes».

Jusqu'à 10 ans de prison

A ce stade, Jeanine John Taele est poursuivi pour possession d'un fusil à canon court non enregistré, un délit passible de 10 ans de prison. Il doit comparaître mercredi devant un juge fédéral de Los Angeles, qui décidera s'il peut être libérable sous caution ou non.

Au-delà des poursuites fédérales, il est également accusé par la justice californienne de multiples violations de la législation régissant le port d'armes à feu. Destiné à lever des fonds pour le Parti républicain avant les élections de mi-mandat, le dîner de Donald Trump dans son golf s'est déroulé sans accroc mardi soir.

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