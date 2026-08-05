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En train de prendre des photos
Un homme arrêté sur un terrain de golf de Trump avec des armes et des munitions

Un homme armé a été arrêté sur un golf de Donald Trump en Californie avant une visite du président américain. Les autorités ont découvert des armes, des munitions et des écrits jugés inquiétants lors d'une perquisition à son domicile.
Publié: il y a 56 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
Un suspect a été arrêté dimanche sur un golf de Trump près de Los Angeles, avec un chargeur de 16 cartouches dans sa poche.
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Un homme armé a été arrêté dimanche sur un golf appartenant à Donald Trump en Californie, deux jours avant la visite du président américain sur place prévue mardi soir, ont annoncé les services du shérif du comté de Los Angeles. L'homme a éveillé les soupçons car il «a été vu en train de se promener sur le terrain de golf, de prendre des photos et de filmer, et semblait surveiller les activités liées à la planification de la sécurité», expliquent-ils dans un communiqué.

L'arrestation a eu lieu dimanche après-midi sur ce golf situé à Rancho Palos Verdes, près de Los Angeles. Donald Trump s'y rend mardi soir pour un dîner organisé par le comité national du Parti républicain pour lever des fonds. Le suspect, identifié comme Jeanine John Taele, avait «un chargeur de 16 cartouches contenant des munitions» dans la poche de son pantalon.

En fouillant la voiture de cet homme de 38 ans, les agents du shérif ont également saisi «un pistolet chargé» et un autre chargeur contenant des munitions, selon le communiqué. Une perquisition a ensuite été menée par le shérif et les services anti-terroristes du FBI au domicile de cet homme, à Downey, en banlieue de Los Angeles.

Ils y ont découvert un fusil d'assaut, un pistolet, un gilet pare-balles, des chargeurs de grande capacité, des munitions, deux appareils radio, et «plusieurs carnets contenant des déclarations inquiétantes». Les enquêteurs ont présenté le dossier mardi matin au bureau du procureur de Los Angeles, qui se prononcera sur d'éventuelles poursuites. Depuis sa dernière campagne présidentielle, Donald Trump a été visé par de multiples tentatives d'assassinat.

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