Le Pentagone a été placé en confinement ce 11 juin après un «incident lié à des substances dangereuses», selon un porte-parole. Les autorités enquêtent sur les causes de l'événement.

Le Pentagone confiné à cause de «substances dangereuses» dans l'air

Le Pentagone confiné à cause de «substances dangereuses» dans l'air

Les pompiers sont sur place

AFP Agence France-Presse

Une partie du Pentagone a été placée en confinement après un «incident lié à des substances dangereuses», ont déclaré jeudi les pompiers dans un communiqué sur X.

Le porte-parole du Pentagone Sean Parnell a déclaré qu'un «ordre de confinement» avait été émis pour une zone du bâtiment touchée par «un problème de qualité de l'air», tandis que les pompiers locaux ont annoncé être sur place pour lutter contre un «incident lié à des substances dangereuses» sur X.

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«Le Pentagone dispose de systèmes sophistiqués destinés à assurer la sécurité du bâtiment et de ses occupants. Ces systèmes ont détecté un problème lié à la qualité de l'air qui nécessite la mise en place de mesures de précaution», a affirmé Sean Parnell dans un communiqué. «Le ministère de la Défense applique les protocoles de sécurité habituels», notamment un «confinement de la zone touchée», a-t-il ajouté.