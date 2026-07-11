Le nouveau pont Canada/Etats-Unis sera inauguré fin juillet

Après des tensions et un report, le pont Gordie-Howe reliant Windsor à Detroit ouvrira le 27 juillet. Financé par le Canada, il promet des milliards de retombées économiques.

AFP Agence France-Presse

Le nouveau pont frontalier entre le Canada et les Etats-Unis, menacé en début d'année par Donald Trump, va être inauguré fin juillet alors que son ouverture avait été reportée sine die au mois de juin.

«Le Canada et l'Etat du Michigan ont convenu d'ouvrir le pont international Gordie-Howe à la circulation le 27 juillet, avec le soutien du gouvernement des Etats-Unis», a annoncé le ministère canadien des Infrastructures vendredi dans un communiqué.

Cette infrastructure «constituera un lien économique crucial entre le Canada et les États-Unis» et «permettra de générer des milliards de dollars d'activité économique pendant de nombreuses décennies», a-t-il ajouté.

L'ouverture de ce nouvel axe entre le Canada et les Etats-Unis, qui portera le nom de la légende canadienne du hockey sur glace Gordie Howe, avait été reportée sine die en juin alors que le Premier ministre canadien Mark Carney venait d'annoncer son inauguration imminente. Cette décision avait été prise «à la demande des Etats-Unis», avait indiqué Mark Carney, évoquant «quelques enjeux techniques».

Des tensions avec Donald Trump

Dans son communiqué, le ministère canadien souligne vendredi que pour «veiller à ce que les retombées positives se fassent sentir des deux côtés de la frontière», les bénéfices tirés de l'exploitation du pont serviront à financer «des investissements dans la région».

En construction depuis 2018 pour un coût total de 6,4 milliards de dollars canadiens (environ 4 milliards d'euros), ce pont d'environ 2,5 km relie les villes américaine de Detroit (Michigan) et canadienne de Windsor (Ontario).

«L'accord initial était inacceptable!»

Donald Trump avait soudainement remis en cause au mois de février l'ouverture de cette infrastructure dans un contexte de vives tensions commerciales entre les deux pays, alors qu'Ottawa venait de conclure un accord commercial préliminaire avec Pékin, amenant Washington à menacer son voisin de nouveaux droits de douane.

Le président américain avait alors jugé que les Etats-Unis devaient être propriétaires de «la moitié, au moins», de cette infrastructure. Le financement intégral des travaux a été pris en charge par le Canada, qui se remboursera grâce aux péages, mais le pont appartiendra à parts égales au Canada et à l'Etat américain du Michigan, conformément à leur accord initial.

«J'ai réussi à conclure un ACCORD BIEN MEILLEUR pour les Etats-Unis, ce qui permettra au nouveau et spectaculaire pont international Gordie Howe, reliant Détroit à Windsor, en Ontario, d'ouvrir le 27 juillet, comme prévu», a écrit Trump samedi sur sa plateforme Truth Social. «L'accord initial était inacceptable à mes yeux! Le nouvel accord est excellent et équitable», selon lui.



