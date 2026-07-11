DE
FR

Après des tensions
Le nouveau pont Canada/Etats-Unis sera inauguré fin juillet

Après des tensions et un report, le pont Gordie-Howe reliant Windsor à Detroit ouvrira le 27 juillet. Financé par le Canada, il promet des milliards de retombées économiques.
Publié: 07:47 heures
Le pont Gordie-Howe reliant Windsor à Detroit ouvrira le 27 juillet
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le nouveau pont frontalier entre le Canada et les Etats-Unis, menacé en début d'année par Donald Trump, va être inauguré fin juillet alors que son ouverture avait été reportée sine die au mois de juin.

«Le Canada et l'Etat du Michigan ont convenu d'ouvrir le pont international Gordie-Howe à la circulation le 27 juillet, avec le soutien du gouvernement des Etats-Unis», a annoncé le ministère canadien des Infrastructures vendredi dans un communiqué.

Cette infrastructure «constituera un lien économique crucial entre le Canada et les États-Unis» et «permettra de générer des milliards de dollars d'activité économique pendant de nombreuses décennies», a-t-il ajouté.

L'ouverture de ce nouvel axe entre le Canada et les Etats-Unis, qui portera le nom de la légende canadienne du hockey sur glace Gordie Howe, avait été reportée sine die en juin alors que le Premier ministre canadien Mark Carney venait d'annoncer son inauguration imminente. Cette décision avait été prise «à la demande des Etats-Unis», avait indiqué Mark Carney, évoquant «quelques enjeux techniques».

Des tensions avec Donald Trump

Dans son communiqué, le ministère canadien souligne vendredi que pour «veiller à ce que les retombées positives se fassent sentir des deux côtés de la frontière», les bénéfices tirés de l'exploitation du pont serviront à financer «des investissements dans la région».

A lire aussi
Trump continue d’attaquer le Canada pour son «coup tordu»
Pub controversée
Trump continue d’attaquer le Canada pour son «coup tordu»
Trump ne dicte pas les négociations tarifaires, dit le Canada
«Nous devons agir»
Trump ne dicte pas les négociations tarifaires, dit le Canada

En construction depuis 2018 pour un coût total de 6,4 milliards de dollars canadiens (environ 4 milliards d'euros), ce pont d'environ 2,5 km relie les villes américaine de Detroit (Michigan) et canadienne de Windsor (Ontario).

«L'accord initial était inacceptable!»

Donald Trump avait soudainement remis en cause au mois de février l'ouverture de cette infrastructure dans un contexte de vives tensions commerciales entre les deux pays, alors qu'Ottawa venait de conclure un accord commercial préliminaire avec Pékin, amenant Washington à menacer son voisin de nouveaux droits de douane.

Le président américain avait alors jugé que les Etats-Unis devaient être propriétaires de «la moitié, au moins», de cette infrastructure. Le financement intégral des travaux a été pris en charge par le Canada, qui se remboursera grâce aux péages, mais le pont appartiendra à parts égales au Canada et à l'Etat américain du Michigan, conformément à leur accord initial.

«J'ai réussi à conclure un ACCORD BIEN MEILLEUR pour les Etats-Unis, ce qui permettra au nouveau et spectaculaire pont international Gordie Howe, reliant Détroit à Windsor, en Ontario, d'ouvrir le 27 juillet, comme prévu», a écrit Trump samedi sur sa plateforme Truth Social. «L'accord initial était inacceptable à mes yeux! Le nouvel accord est excellent et équitable», selon lui.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus