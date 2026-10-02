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Inspiré de Hot Wheels Uno et Barbie
Le géant du jouet Mattel va ouvrir des parcs d'attractions aux Etats-Unis

Mattel ouvre son premier parc aquatique intérieur aux États-Unis en 2027, à Bellevue, Nebraska. Inspiré de Barbie et Hot Wheels, ce lieu offrira des attractions uniques pour tous les âges.
Publié: 02:34 heures
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Dernière mise à jour: 02:36 heures
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Mattel va lancer plusieurs parcs d'attraction aux Etats-Unis.
Photo: IMAGO/Ardan Fuessmann
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AFP Agence France-Presse

Le géant américain du jouet Mattel a dévoilé jeudi un «événement marquant» de diversification: la création de parcs aquatiques aux Etats-Unis, dont le premier doit ouvrir dans le Nebraska fin 2027, pour mettre à l'honneur ses marques emblématiques dont Barbie et Hot Wheels.

Ces parcs en intérieur, baptisés Mattel Wonder Indoor Waterparks et d'une superficie d'environ 9300 m2, ont vocation à être ouverts tout au long de l'année – ils disposeront de toitures rétractables – et satisfaire tous les âges. Ils proposeront des attractions, expériences et des aliments et boissons inspirés du catalogue de Mattel (également Fisher-Price, Uno, etc).

Deux marques ensemble

Le groupe s'est associé à la société American Resort Management, un spécialiste de la gestion de parcs aquatiques (Epic Waters, Wild Rivers), dont le rôle sera de superviser les parcs au quotidien.

«Nous y voyons une opportunité réelle de procurer ce genre de divertissements immersifs traditionnellement concentrés sur des marchés importants» dans des régions «où nos fans se trouvent», a commenté Natalia Premovic, directrice des produits et des expériences chez Mattel, citée dans le communiqué.

L'ouverture du premier parc à Bellevue, dans le Nebraska, «est une étape marquante de cette stratégie et une occasion importante de montrer ce qu'il se passe lorsque l'on rassemble autant de nos marques au même endroit», a-t-elle poursuivi.

Cinq parcs prévus

A ce stade, cinq parcs sont prévus à travers le pays dont quatre ont déjà leur localisation : Bellevue (Nebraska), Orlando (Floride), Bradley (Illinois) et Roanoke Rapids (Caroline du Nord).

Le parc de Bellevue disposera par exemple d'une piscine multi-activités Barbie, d'un simulateur de vagues artificielles, d'un toboggan multiple Hot Wheels, d'une rivière lente inspirée de célèbres jeux de Mattel comme Uno, d'une structure de jeux d'eau Fisher-Price, etc. Sa construction a déjà commencé.

Ces dernières années, Mattel a élargi ses activités en se lançant dans le cinéma avec le premier film «Barbie» en 2023, qui a connu un succès planétaire. Nommé pour huit Oscars, il a permis aux studios Warner Bros d'enregistrer leur plus grosse recette au box-office.

Il a continué de valoriser son porte-feuille de personnages et de marques avec les films «Les Maîtres de l'univers» et «Matchbox» en 2026.

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