DE
FR

Scandale aux USA
La mort d'un migrant dans une prison américaine relance la polémique sur l'ICE

Un Salvadorien de 41 ans est mort dans une prison pour migrants controversée du New Jersey, a annoncé lundi l'ICE. Ce décès, le 23e cette année dans ces centres, relance les appels à leur fermeture.
Publié: il y a 33 minutes
Un migrant meurt en détention au New Jersey, tollé chez les démocrates.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La police américaine de l'immigration (ICE) a annoncé lundi la mort d'un ressortissant salvadorien dans une prison pour migrants du New Jersey dont les conditions de détention suscitent depuis plusieurs mois la controverse. Il porte le nombre de décès dans les centres de rétention de l'ICE à 23 depuis le début de l'année, selon les données disponibles sur le site de l'agence fédérale.

Cette mort a suscité des appels renouvelés à la fermeture de la prison concernée de la part de responsables de l'opposition démocrate au président Donald Trump. L'Etat du New Jersey avait annoncé début juin des poursuites contre le groupe GEO, gestionnaire privé de cette prison, l'accusant de ne pas assurer des conditions de détention décentes.

Une cinquantaine de décès

Le décès d'Edwin Lopez-Cornejo, 41 ans, a été constaté samedi à l'hôpital de Newark, où il avait été transféré à la suite d'une «urgence médicale» au centre de détention voisin de Delaney Hall, a indiqué l'ICE dans un communiqué lundi. L'agence fédérale a dit attendre des «résultats d'examens» avant de déterminer «la cause officielle du décès» et assuré que l'homme avait «reçu des soins médicaux adéquats et était suivi par des professionnels de santé» durant sa détention.

A lire aussi
Pourquoi Trump doit se méfier de sa ministre préférée
Même son staff la lâche
Pourquoi Trump doit se méfier de sa «Madame ICE»
Un symbole de la politique de Trump va être expulsé vers l'Ouganda
Déjà renvoyé à tort en mars
Un symbole de la politique de Trump va être expulsé vers l'Ouganda

La mère du défunt, Maria Cornejo, a affirmé au média local New Jersey Monitor que son fils ne recevait pas régulièrement les médicaments pour le traitement du diabète et de l'hypertension dont il souffrait. «Ce n'est pas le premier décès d'un détenu à Delaney Hall et si aucune mesure n'est prise, ce ne sera pas le dernier», a dénoncé Cory Booker, sénateur démocrate du New Jersey, en appelant à fermer «immédiatement et définitivement» l'établissement.

Le maire de Newark, Ras Baraka, a lui aussi exigé la fermeture du centre. En mai, des affrontements sur place entre policiers et manifestants avaient conduit l'édile à imposer un couvre-feu. La gouverneure démocrate du New Jersey Mikie Sherrill s'est dite «profondément troublée» par la mort d'Edwin Lopez-Cornejo et a indiqué que ses services tentaient «de rassembler tous les faits» pour en éclaircir les circonstances.

Selon des données des ONG Human Rights Watch (HRW) et Physicians for Human Rights, une cinquantaine de détenus sont morts dans les centres de rétention de l'ICE depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025. L'ONU s'est alarmée de ce nombre et a appelé fin juin les autorités américaines à ouvrir des enquêtes indépendantes.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Articles les plus lus
    Articles les plus lus