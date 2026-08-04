Un Salvadorien de 41 ans est mort dans une prison pour migrants controversée du New Jersey, a annoncé lundi l'ICE. Ce décès, le 23e cette année dans ces centres, relance les appels à leur fermeture.

La mort d'un migrant dans une prison américaine relance la polémique sur l'ICE

La mort d'un migrant dans une prison américaine relance la polémique sur l'ICE

AFP Agence France-Presse

La police américaine de l'immigration (ICE) a annoncé lundi la mort d'un ressortissant salvadorien dans une prison pour migrants du New Jersey dont les conditions de détention suscitent depuis plusieurs mois la controverse. Il porte le nombre de décès dans les centres de rétention de l'ICE à 23 depuis le début de l'année, selon les données disponibles sur le site de l'agence fédérale.

Cette mort a suscité des appels renouvelés à la fermeture de la prison concernée de la part de responsables de l'opposition démocrate au président Donald Trump. L'Etat du New Jersey avait annoncé début juin des poursuites contre le groupe GEO, gestionnaire privé de cette prison, l'accusant de ne pas assurer des conditions de détention décentes.

Une cinquantaine de décès

Le décès d'Edwin Lopez-Cornejo, 41 ans, a été constaté samedi à l'hôpital de Newark, où il avait été transféré à la suite d'une «urgence médicale» au centre de détention voisin de Delaney Hall, a indiqué l'ICE dans un communiqué lundi. L'agence fédérale a dit attendre des «résultats d'examens» avant de déterminer «la cause officielle du décès» et assuré que l'homme avait «reçu des soins médicaux adéquats et était suivi par des professionnels de santé» durant sa détention.

La mère du défunt, Maria Cornejo, a affirmé au média local New Jersey Monitor que son fils ne recevait pas régulièrement les médicaments pour le traitement du diabète et de l'hypertension dont il souffrait. «Ce n'est pas le premier décès d'un détenu à Delaney Hall et si aucune mesure n'est prise, ce ne sera pas le dernier», a dénoncé Cory Booker, sénateur démocrate du New Jersey, en appelant à fermer «immédiatement et définitivement» l'établissement.

Le maire de Newark, Ras Baraka, a lui aussi exigé la fermeture du centre. En mai, des affrontements sur place entre policiers et manifestants avaient conduit l'édile à imposer un couvre-feu. La gouverneure démocrate du New Jersey Mikie Sherrill s'est dite «profondément troublée» par la mort d'Edwin Lopez-Cornejo et a indiqué que ses services tentaient «de rassembler tous les faits» pour en éclaircir les circonstances.

Selon des données des ONG Human Rights Watch (HRW) et Physicians for Human Rights, une cinquantaine de détenus sont morts dans les centres de rétention de l'ICE depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025. L'ONU s'est alarmée de ce nombre et a appelé fin juin les autorités américaines à ouvrir des enquêtes indépendantes.



