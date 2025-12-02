DE
Frappe polémique
Pete Hegseth assure n’avoir vu aucun survivant dans les Caraïbes

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, affirme n'avoir pas vu de survivants après une première frappe sur un bateau suspecté de narcotrafic dans les Caraïbes. Il soutient l'amiral Frank Bradley, auteur de l'ordre d'une seconde frappe controversée.
Publié: il y a 25 minutes
Pete Hesgeth soutient l'amiral Frank Bradley, l'auteur de la seconde frappe polémique dans l'océan.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a affirmé mardi ne pas avoir «personnellement vu des survivants» à une frappe initiale sur une embarcation en mer des Caraïbes accusée d'être impliquée dans le narcotrafic, avant une seconde frappe dont la légalité est depuis remise en question.

«Je n'ai pas personnellement vu des survivants (...), car (l'embarcation) était en feu», a déclaré le chef du Pentagone lors d'un conseil des ministres à la Maison Blanche, affirmant avoir assisté à la première frappe, mais ne pas être resté dans l'intervalle où la décision d'effectuer la seconde frappe a été prise.

Réitérant son soutien à l'amiral Frank Bradley, désigné officiellement comme l'auteur de l'ordre, Pete Hegseth a également insisté auprès de la presse sur l'existence du «brouillard de guerre» qui complique la prise de décision dans les affaires militaires.

