Malgré une légalité contestée
Les USA «ne font que commencer» à couler des bateaux, affirme Pete Hegseth

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a défendu les frappes contre les embarcations soupçonnées de narcotrafic dans les Caraïbes et le Pacifique. Il a assuré que ces opérations se poursuivraient malgré les questions sur leur légalité.
Publié: il y a 13 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
Le ministre américain de la Défense a promis de poursuivre les frappes, malgré leur remise en cause.
Photo: AP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a défendu mardi les frappes en mer des Caraïbes et dans le Pacifique sur des embarcations accusées de participer au narcotrafic, affirmant qu'elles continueraient malgré la remise en question par des experts et des élus de la légalité de telles opérations.

Les Etats-Unis «ne font que commencer à frapper des bateaux de narcos et à envoyer des narcoterroristes au fond de l'océan», a-t-il déclaré à la Maison Blanche, lors d'un conseil des ministres ouvert à la presse. «Nous avons connu une petite pause parce qu'il est compliqué de trouver des bateaux à frapper en ce moment», a ajouté le ministre.

