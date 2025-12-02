L'éditeur canadien de «Franklin la tortue» condamne l'utilisation du personnage par le ministre américain de la Défense Pete Hegseth. Ce dernier a publié une image détournée montrant Franklin attaquant des «narco-terroristes».

Le ministre américain de la Défense au cœur d'un scandale

AFP Agence France-Presse

L'éditeur canadien du personnage pour enfants «Franklin la tortue» a dénoncé son exploitation par le ministre américain de la Défense, qui a posté une image de l'animal lançant une grenade sur un navire de «narco-terroristes».

Pete Hegseth, pris dans une vive polémique sur la légalité de frappes américaines contre des narcotrafiquants présumés dans les Caraïbes, avait publié dimanche sur son compte X une image de Franklin en uniforme militaire, faisant exploser un navire avec au moins un homme à bord à l'aide d'un lance-grenades.

L'image reprend le graphisme et le format des albums de Franklin, avec pour titre «Franklin vise les narco-terroristes». Mais la maison d'édition Kids Can Press, basée à Toronto, n'a pas appréciée.

«Nous condamnons fermement»

«Franklin la tortue est une icône canadienne bien-aimée qui a inspiré des générations d'enfants et représente la gentillesse, l'empathie et l'ouverture aux autres», a-t-elle indiqué lundi sur le même réseau social. «Nous condamnons fermement toute utilisation dénigrante, violente ou non autorisée du nom ou de l'image de Franklin, qui contredit directement ces valeurs».

Les histoires de Franklin sont dénuées de violence et mettent en avant les valeurs de tolérance et de respect d'autrui. «Nous doutons que Franklin la tortue veuille être tolérante envers les cartels ou loue la gentillesse et l'empathie des narco-terroristes», a justifié Sean Parnell, un porte-parole du Pentagone joint par la chaîne CBS News.

Mais la querelle intervient alors que le Washington Post a révélé que deux survivants d'une frappe américaine en septembre sur un bateau de trafiquants de drogue présumés, qui s'accrochaient à leur bateau en flammes après une frappe, avaient été tués dans une seconde salve autorisée par Pete Hegseth.

Après avoir nié l'existence de cette seconde frappe, la Maison Blanche l'a confirmée, expliquant qu'elle avait été ordonnée non par le ministre, mais par l'amiral commandant les opérations spéciales américaines. La légalité de cette seconde frappe est largement questionnée depuis, aux Etats-Unis comme à l'étranger.

D'où la réponse d'un internaute anonyme se faisant appeler Andrew IAmTheResistance, et qui a publié sur X une image de la tortue, casque militaire sur la tête, avec comme titre: «Franklin va en prison». «La suite va être géniale», assure l'auteur du post.