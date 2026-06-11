Fause alerte au Pentagone après un bref confinement

Le Pentagone a été placé en confinement ce 11 juin après un «incident lié à des substances dangereuses», selon un porte-parole. La situation est déjà revenue à la normale, il s'agissait d'une fausse alerte.

AFP Agence France-Presse

Le porte-parole du Pentagone Sean Parnell a déclaré qu'un «ordre de confinement» avait été émis pour une zone du bâtiment touchée par «un problème de qualité de l'air», tandis que les pompiers locaux ont annoncé être sur place pour lutter contre un «incident lié à des substances dangereuses» sur X.

Une partie du Pentagone avait été placée en confinement jeudi après un «incident lié à des substances dangereuses», avant qu'un porte-parole n'annonce qu'il s'agissait finalement d'une fausse alerte.

Dans la matinée, le porte-parole du Pentagone Sean Parnell avait déclaré qu'un «ordre de confinement» avait été émis pour une zone du bâtiment touchée par «un problème de qualité de l'air», tandis que les pompiers locaux avaient annoncé être sur place pour lutter contre un «incident lié à des substances dangereuses» sur X.

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Après une série de tests, l'évaluation de la zone a «confirmé qu'il n'y avait pas de problème, et les opérations ont repris normalement», a affirmé Sean Parnell dans un communiqué en début d'après-midi. «Le ministère de la Défense applique les protocoles de sécurité habituels», notamment un «confinement de la zone touchée», avait-il expliqué.