DE
FR

«Des substance dangereuses»
Fause alerte au Pentagone après un bref confinement

Le Pentagone a été placé en confinement ce 11 juin après un «incident lié à des substances dangereuses», selon un porte-parole. La situation est déjà revenue à la normale, il s'agissait d'une fausse alerte.
Publié: 17:57 heures
|
Dernière mise à jour: 20:20 heures
Une partie du Pentagone a été placée en confinement après un «incident lié à des substances dangereuses».
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le porte-parole du Pentagone Sean Parnell a déclaré qu'un «ordre de confinement» avait été émis pour une zone du bâtiment touchée par «un problème de qualité de l'air», tandis que les pompiers locaux ont annoncé être sur place pour lutter contre un «incident lié à des substances dangereuses» sur X.

A lire aussi
Le Pentagone dit avoir réduit son nombre de brigades stationnées en Europe de quatre à trois
Trump augmente la pression
Le Pentagone réduit son nombre de brigades en Europe de quatre à trois
Le Pentagone verrouille son service de presse désormais placé sous secret défense
«Secret défense»
Le Pentagone restreint encore davantage l'accès aux journalistes

Une partie du Pentagone avait été placée en confinement jeudi après un «incident lié à des substances dangereuses», avant qu'un porte-parole n'annonce qu'il s'agissait finalement d'une fausse alerte.

Dans la matinée, le porte-parole du Pentagone Sean Parnell avait déclaré qu'un «ordre de confinement» avait été émis pour une zone du bâtiment touchée par «un problème de qualité de l'air», tandis que les pompiers locaux avaient annoncé être sur place pour lutter contre un «incident lié à des substances dangereuses» sur X.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Après une série de tests, l'évaluation de la zone a «confirmé qu'il n'y avait pas de problème, et les opérations ont repris normalement», a affirmé Sean Parnell dans un communiqué en début d'après-midi. «Le ministère de la Défense applique les protocoles de sécurité habituels», notamment un «confinement de la zone touchée», avait-il expliqué.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus