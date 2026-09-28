Le milliardaire républicain aurait proposé à Pékin d’acheter des armes américaines. Une déclaration surprenante, alors que les ventes d’armes à Taïwan restent l’un des principaux points de tension entre Washington et Pékin.

Donald Trump a même tenté de vendre des armes à la Chine

Donald Trump a même tenté de vendre des armes à la Chine

AFP

Le président Donald Trump a proposé à Pékin des ventes d’armes américaines, en réponse aux inquiétudes chinoises concernant la fourniture d’armements à Taïwan, a indiqué dimanche l’ambassadeur américain en Chine dans une interview télévisée.

«Le président Trump continue à dire: “Eh bien, nous vendons des armes à d’autres pays dans le monde.” Il a même demandé au président Xi Jinping s’il voulait en acheter, à un moment donné», a déclaré l’ambassadeur David Perdue à la chaîne Fox News, sans préciser quand avait eu lieu cette conversation entre les deux dirigeants.

«Il y a des discussions continues au sujet d’autres ventes, le président Trump et le président Xi en parlent chaque fois qu’ils se rencontrent», a ajouté David Perdue, précisant que la position des Etats-Unis n’a pas changé.

Un sujet épineux

En juin, la Chine a averti Taïwan que «rechercher l’indépendance en s’appuyant sur les Etats-Unis ou par la force militaire constitue une impasse».

Washington a donné son feu vert en décembre à des ventes d’armes de 11,1 milliards de dollars à Taïwan. David Perdue a souligné que cet accord montrait que l’administration Trump avait vendu «plus d’armes à Taïwan que tout autre président depuis 1979». Les ventes d’armes à Taïwan restent un sujet épineux entre Washington et Pékin.

Les Etats-Unis sont légalement tenus de fournir à l’île, gouvernée par un président et un parlement démocratiquement élus, des armes pour assurer sa défense. La Chine a juré de reprendre le contrôle de Taïwan, qu’elle considère comme partie intégrante de son territoire, sans exclure un recours à la force, intensifiant ces dernières années sa pression militaire.