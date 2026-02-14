DE
FR

Manifestation couverte
L’ex-star de CNN Don Lemon conteste des poursuites liées à une église

Le journaliste américain Don Lemon a plaidé vendredi non coupable d'atteinte à la liberté de culte. L'ancien présentateur de CNN est poursuivi pour avoir couvert une manifestation dans une église en janvier en marge de la contestation à Minneapolis.
Publié: 06:38 heures
Don Lemon a plaidé non coupable, vendredi à St. Paul.
Photo: TOM BAKER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le journaliste américain Don Lemon a plaidé non coupable vendredi devant la justice. L’ex-présentateur de CNN est poursuivi après avoir couvert une manifestation dans une église à Minneapolis. Don Lemon faisait partie des neuf personnes, dont une autre journaliste indépendante, Georgia Fort, interpellées et inculpées à la suite d'une manifestation le 18 janvier dans une église à Saint Paul, ville jumelle de Minneapolis, dans le nord des Etats-Unis.

Les organisateurs avaient choisi de cibler ce lieu car un responsable local de la police de l'immigration (ICE) y officie en tant que pasteur. La ministre de la Justice Pam Bondi avait annoncé fin janvier avoir personnellement ordonné plusieurs de ces arrestations, dont celles des deux journalistes, alors que Minneapolis était devenu l'épicentre de l'hostilité à la politique migratoire répressive de l'administration de Donald Trump.

Slogans anti-ICE

Don Lemon avait diffusé en direct cette action militante au cours de laquelle les participants ont perturbé l'office dominical, scandant des slogans anti-ICE, selon l'acte d'accusation. «Il ne s'agit pas seulement de moi, mais de tous les journalistes, en particulier ici aux Etats-Unis», a-t-il déclaré à l'issue de l'audience à Saint Paul. «Comme vous tous ici, courageux habitants du Minnesota, je ne me laisserai pas intimider. Je ne cèderai pas. Je me défendrai de ces accusations sans fondement et je ne me laisserai pas réduire au silence», a affirmé Don Lemon.

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) avait dénoncé «une attaque flagrante» contre la presse. Les tensions à Minneapolis, visée par des opérations massives d'arrestations d'immigrés en situation irrégulière, avaient atteint leur paroxysme après la mort de 7 janvier de Renee Good, une mère de famille de 37 ans, puis le 24 janvier d'Alex Pretti, un infirmier du même âge, tués par des agents fédéraux.

Le président Donald Trump avait dépêché à Minneapolis à la suite de cette seconde mort son responsable de la politique d'expulsions, Tom Homan, pour tenter de ramener le calme. Homan a annoncé jeudi que l'opération lancée fin décembre était sur le point de se terminer, faisant état d'un bilan de «4.000 étrangers en situation irrégulière arrêtés» en plus de deux mois.

