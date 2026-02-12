DE
L'émissaire de Trump l'annonce
Les opérations de l'ICE à Minneapolis vont «prendre fin»

L'émissaire de Donald Trump a annoncé jeudi que les opérations de l'ICE à Minneapolis allaient «prendre fin». Une décision qui intervient après la mort de deux citoyens en janvier.
Tom Homan, l'émissaire de Donald Trump à Minneapolis, a annoncé la fin des opérations de l'ICE dans la ville.
Photo: AP
AFP Agence France-Presse

L'émissaire de Donald Trump à Minneapolis Tom Homan a annoncé jeudi la fin des vastes opérations de la police de l'immigration dans la ville du nord des Etats-Unis marquée en janvier par la mort de deux citoyens américains. «J'ai proposé, et le président Trump a accepté, que cette opération prenne fin», a annoncé Tom Homan au cours d'une conférence de presse. «Une réduction significative (des effectifs policiers) est déjà mise en oeuvre cette semaine et va se poursuivre au cours de la suivante», a-t-il ajouté.

Plusieurs milliers d'agents de la police de l'immigration ont été déployés depuis décembre à Minneapolis. Leurs opérations massives ont bouleversé le quotidien de cette ville démocrate du Midwest, où nombre d'habitants se terrent chez eux par crainte d'être arrêtés pendant que des milliers d'autres ont continué à manifester, souvent malgré un froid polaire.

Deux personnes tuées en janvier

Le mouvement de contestation s'est accentué avec la mort en marge d'interventions anti-immigration de deux citoyens américains, abattus par des agents, à moins de trois semaines d'écart : Renee Good, une mère de famille de 37 ans, le 7 janvier, et Alex Pretti, un infirmier du même âge, le 24 janvier. Tom Homan a précisé qu'il allait rester à Minneapolis «un peu plus longtemps» pour superviser la fin de l'opération.

«Un petit nombre de personnel restera sur place pendant un certain temps pour finaliser l'opération et transférer le commandement et le contrôle au bureau local, ainsi que pour s'assurer que l'activité des agitateurs continue de diminuer», a-t-il ajouté. Il y a une semaine, Tom Homan avait déjà annoncé le retrait immédiat de 700 policiers de l'immigration. «Cette communauté est plus sûre parce que nous avons arrêté 4000 étrangers en situation irrégulière», a affirmé l'émissaire de Donald Trump.

