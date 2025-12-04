Un élu démocrate américain a affirmé qu'une vidéo du Pentagone montrait une frappe américaine tuant des «marins naufragés» en mer des Caraïbes. L'opération, ordonnée en septembre, soulève des questions sur sa légalité après les révélations du «Washington Post».

Des marins naufragés ont-ils été tués par une frappe américaine?

Des marins naufragés ont-ils été tués par une frappe américaine?

AFP Agence France-Presse

Un élu démocrate américain a affirmé jeudi qu'une vidéo diffusée par le Pentagone à des membres du Congrès montrait une frappe américaine tuant des «marins naufragés» ayant survécu à une frappe initiale sur leur embarcation, impliquée selon Washington dans le narcotrafic.

«Ce que j'ai vu dans cette pièce a été l'une des choses les plus perturbantes que j'ai vues de tout mon temps passé au service du public», a déclaré à la presse Jim Himes, principal responsable démocrate de la commission du renseignement à la Chambre des représentants, à l'issue d'une réunion à huis clos au Capitole avec l'amiral Frank Bradley.

Le haut gradé, chargé des opérations spéciales des forces armées américaines, avait donné l'ordre selon la Maison Blanche d'effectuer cette frappe en septembre en mer des Caraïbes. Une opération dont la légalité est remise en question depuis les révélations du «Washington Post», il y a près d'une semaine, selon lesquelles deux survivants d'une première frappe avaient été tués après l'ordre d'effectuer une seconde salve.

«Individus en détresse»

Selon le démocrate Jim Himes, la vidéo montre «deux individus clairement en détresse, sans moyen de locomotion, qui ont été tués par les Etats-Unis». «Tout Américain qui regarde cette vidéo (...) verra les forces armées des Etats-Unis attaquer des marins naufragés», a-t-il assuré, précisant que l'amiral avait fourni «des éléments de contexte» sur sa décision.

«Oui ils transportaient de la drogue», mais «ils n'étaient pas en position de continuer leur mission d'une quelconque façon», a ajouté Jim Himes. Le républicain Tom Cotton, chef de la commission du Sénat sur le renseignement, a de son côté défendu une «décision juste», à l'issue d'une des réunions à huis clos.

Pete Hegseth défendu par un amiral

Le sénateur, tout comme le démocrate Jim Himes, a également déclaré que l'amiral avait démenti avoir reçu l'ordre par le ministre de la Défense, Pete Hegseth, d'éliminer tous les marins à bord de l'embarcation, contrairement aux informations du «Washington Post». «L'amiral Bradley a été très clair sur le fait qu'on ne lui avait pas donné un tel ordre: 'ne faites pas de quartier' ou 'tuez-les tous'», a déclaré Tom Cotton à la presse.

Un total de 11 personnes avaient péri, début septembre, après cette frappe américaine dans les eaux internationales contre un bateau soupçonné de transporter des stupéfiants. La première d'une vingtaine d'attaques qui ont fait 83 morts en mer des Caraïbes et dans le Pacifique, en pleine escalade des tensions entre les Etats-Unis et le Venezuela.