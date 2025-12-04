La famille d'un pêcheur colombien tué lors d'un bombardement américain dans les Caraïbes porte plainte contre les Etats-Unis. La CIDH à Washington examinera cette première plainte formelle concernant ces décès controversés.

La famille d'un pêcheur tué dans un bombardement porte plainte contre les Etats-Unis

La famille d'un pêcheur tué dans un bombardement porte plainte contre les Etats-Unis

ATS Agence télégraphique suisse

La famille d'un pêcheur colombien tué lors d'un bombardement des forces armées américaines contre de supposés narcotrafiquants dans les Caraïbes a porté plainte contre les Etats-Unis devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH), basée à Washington, a appris l'AFP mercredi.

Le 15 septembre, Alejandro Carranza, parti pêcher en haute mer depuis la ville de Santa Marta, au nord de la Colombie, a été retrouvé mort quelques jours plus tard, ont déclaré ses proches à l'AFP en octobre.

Les Etats-Unis ont considérablement renforcé leur présence militaire en mer des Caraïbes, au nom de la lutte contre le narcotrafic selon Washington. Depuis début septembre, l'armée américaine a mené des frappes contre plus de 20 navires dans les Caraïbes et le Pacifique, tuant au moins 83 personnes, sans fournir de preuves que ces embarcations soient impliquées dans le trafic de drogue.

Pete Hegseth pointé du doigt

«Nous savons que Pete Hegseth, secrétaire à la Défense des Etats-Unis, est responsable d'avoir ordonné le bombardement de bateaux comme celui d'Alejandro Carranza Medina et l'assassinat de toutes les personnes qui se trouvaient à bord», indique la première plainte formelle concernant ces décès déposée devant un organisme international, à laquelle l'AFP a eu accès mercredi.

Dan Kovalik, avocat du président colombien Gustavo Petro aux Etats-Unis, est également l'avocat de la famille Carranza et a personnellement déposé la plainte auprès de la CIDH. Le président Petro a promis son soutien à la famille et qualifie ces attaques d'"exécutions extrajudiciaires».

Mais Pete Hegseth a surenchéri mardi, défendant les frappes de Washington contre ces embarcations de narcotrafiquants présumés et affirmant qu'elles «ne font que commencer».

Le ministère américain de la Justice affirme que ces opérations sont légales, mais le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits humains, Volker Türk, a dit relever de «solides indices» d'exécutions «extrajudiciaires».