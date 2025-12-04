DE
FR

Frappes dans les Caraïbes
La famille d'un pêcheur tué dans un bombardement porte plainte contre les Etats-Unis

La famille d'un pêcheur colombien tué lors d'un bombardement américain dans les Caraïbes porte plainte contre les Etats-Unis. La CIDH à Washington examinera cette première plainte formelle concernant ces décès controversés.
Publié: 09:09 heures
Pete Hegseth, secrétaire à la Défense des Etats-Unis, est pointé du doigt.
Photo: IMAGO/MediaPunch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La famille d'un pêcheur colombien tué lors d'un bombardement des forces armées américaines contre de supposés narcotrafiquants dans les Caraïbes a porté plainte contre les Etats-Unis devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH), basée à Washington, a appris l'AFP mercredi.

Le 15 septembre, Alejandro Carranza, parti pêcher en haute mer depuis la ville de Santa Marta, au nord de la Colombie, a été retrouvé mort quelques jours plus tard, ont déclaré ses proches à l'AFP en octobre.

Les Etats-Unis ont considérablement renforcé leur présence militaire en mer des Caraïbes, au nom de la lutte contre le narcotrafic selon Washington. Depuis début septembre, l'armée américaine a mené des frappes contre plus de 20 navires dans les Caraïbes et le Pacifique, tuant au moins 83 personnes, sans fournir de preuves que ces embarcations soient impliquées dans le trafic de drogue.

Pete Hegseth pointé du doigt

«Nous savons que Pete Hegseth, secrétaire à la Défense des Etats-Unis, est responsable d'avoir ordonné le bombardement de bateaux comme celui d'Alejandro Carranza Medina et l'assassinat de toutes les personnes qui se trouvaient à bord», indique la première plainte formelle concernant ces décès déposée devant un organisme international, à laquelle l'AFP a eu accès mercredi.

A lire aussi
Nicolás Maduro dit avoir eu un appel téléphonique «cordial» avec Donald Trump
Un pas vers la paix?
Nicolás Maduro dit avoir eu un appel «cordial» avec Donald Trump
Pete Hegseth à nouveau dans la tourmente pour des messages envoyés sur Signal
Il a mis ses soldats en danger
Pete Hegseth dans la tourmente pour des messages envoyés sur Signal

Dan Kovalik, avocat du président colombien Gustavo Petro aux Etats-Unis, est également l'avocat de la famille Carranza et a personnellement déposé la plainte auprès de la CIDH. Le président Petro a promis son soutien à la famille et qualifie ces attaques d'"exécutions extrajudiciaires».

Mais Pete Hegseth a surenchéri mardi, défendant les frappes de Washington contre ces embarcations de narcotrafiquants présumés et affirmant qu'elles «ne font que commencer».

Le ministère américain de la Justice affirme que ces opérations sont légales, mais le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits humains, Volker Türk, a dit relever de «solides indices» d'exécutions «extrajudiciaires».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus