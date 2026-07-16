DE
FR

En pleine crise avec l'Iran
Washington vendra près de 2 milliards d'armes à l'Arabie saoudite

Washington a approuvé mercredi une vente d'armes de près de deux milliards de dollars à l'Arabie saoudite, sur fond de regain des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran au Moyen-Orient.
Publié: il y a 30 minutes
Les Etats-Unis vont vendre pour près de 2 milliards de dollars d'armes à Riyad dans un Moyen-Orient sous tension.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Département d'Etat américain a annoncé mercredi avoir approuvé une vente d'armes à l'Arabie saoudite pour un montant de près de deux milliards de dollars, alors que les hostilités ont repris au Moyen-Orient entre l'Iran et les Etats-Unis. «Cette vente proposée soutiendra les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des Etats-Unis en renforçant la sécurité d'un allié majeur non membre de l'OTAN qui constitue un facteur de stabilité politique et de progrès économique» dans le Golfe, a déclaré le Département d'Etat dans un communiqué.

Parmi les matériels demandés par le royaume saoudien figurent notamment près de 20'000 systèmes d'armes guidées à haute précision (Advanced Precision Kill Weapon System, APKWS-II) et leurs ogives. Ces équipements sont décrits sur le site de la marine américaine comme «une façon peu coûteuse de détruire des cibles tout en limitant les dommages collatéraux lors des combats rapprochés».

La principale entreprise contractante sera BAE Systems à Nashua, dans le New Jersey (est), a précisé le Département d'Etat. «La vente proposée renforcera la capacité de l'Arabie saoudite à dissuader les menaces actuelles et futures en consolidant la défense de son territoire et en améliorant l'interopérabilité avec les forces américaines, ainsi que les autres forces régionales et de l'OTAN», indique-t-il également.

La décision du Département d'Etat intervient alors que les rebelles yéménites houthis ont mené des frappes lundi en direction de l'Arabie saoudite après l'avoir accusée d'avoir attaqué l'aéroport de la capitale Sanaa, qu'ils contrôlent, ravivant le conflit au Yémen après des années de répit. Elle a également lieu alors que les Etats-Unis intensifient leurs frappes contre l'Iran, après avoir rétabli un blocus naval des ports iraniens.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Présenté par
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Humour, bien-être et belles vues
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus