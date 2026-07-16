Washington a approuvé mercredi une vente d'armes de près de deux milliards de dollars à l'Arabie saoudite, sur fond de regain des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran au Moyen-Orient.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Département d'Etat américain a annoncé mercredi avoir approuvé une vente d'armes à l'Arabie saoudite pour un montant de près de deux milliards de dollars, alors que les hostilités ont repris au Moyen-Orient entre l'Iran et les Etats-Unis. «Cette vente proposée soutiendra les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des Etats-Unis en renforçant la sécurité d'un allié majeur non membre de l'OTAN qui constitue un facteur de stabilité politique et de progrès économique» dans le Golfe, a déclaré le Département d'Etat dans un communiqué.

Parmi les matériels demandés par le royaume saoudien figurent notamment près de 20'000 systèmes d'armes guidées à haute précision (Advanced Precision Kill Weapon System, APKWS-II) et leurs ogives. Ces équipements sont décrits sur le site de la marine américaine comme «une façon peu coûteuse de détruire des cibles tout en limitant les dommages collatéraux lors des combats rapprochés».

La principale entreprise contractante sera BAE Systems à Nashua, dans le New Jersey (est), a précisé le Département d'Etat. «La vente proposée renforcera la capacité de l'Arabie saoudite à dissuader les menaces actuelles et futures en consolidant la défense de son territoire et en améliorant l'interopérabilité avec les forces américaines, ainsi que les autres forces régionales et de l'OTAN», indique-t-il également.

La décision du Département d'Etat intervient alors que les rebelles yéménites houthis ont mené des frappes lundi en direction de l'Arabie saoudite après l'avoir accusée d'avoir attaqué l'aéroport de la capitale Sanaa, qu'ils contrôlent, ravivant le conflit au Yémen après des années de répit. Elle a également lieu alors que les Etats-Unis intensifient leurs frappes contre l'Iran, après avoir rétabli un blocus naval des ports iraniens.